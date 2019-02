El Granollers necessita guanyar a Polònia si vol seguir viu a Europa

El Fraikin BM Granollers viatja a Polònia per enfrontar-se aquest dissabte (15.00 hores) al KS Azoty-Pulawy amb l'obligació de guanyar per seguir mantenint una mínima opció de classificació per als quarts de final de la Copa EHF. L'Azoty-Pulawy, com el conjunt català, encara no ha sumat els dos punts en la fase de grups, però sumen una millor diferència de gols. La situació dels d'Antonio Rama és límit.

Els dos equips es coneixen de la fase de grups de la temporada passada. Els quatre punts en joc se'ls va quedar el Granollers, que no va tenir problemes per imposar-se a l'Olímpic (32-26) i a la pista polonesa (30-37). El moment de l'equip no ajuda a les aspiracions de canviar la dinàmica. Les dues derrotes continentals i l'última a la Lliga Asobal contra el Lleó han fet trontollar la solidesa blanc-i-blava.

La lesió del central Borja Lancina també ha fet sonar les alarmes a la banqueta. Rama es queda sense rotació en la primera línia, que haurà de donar-li més minuts a Pol Valera, fins ara tercer central per darrere d'Ian Terrafeta i Lancina, i forçar Antonio García, que arrossega molèsties físiques. "Ara tot s'ha complicat. L'equip està molt tocat físicament i ells han guanyat efectius respecte el grup que tenien l'any passat", ha explicat en zona mixta l'entrenador Rama.