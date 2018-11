El Granollers necessita remuntar per seguir viu a Europa

El Fraikin BM Granollers viatja aquest diumenge a Eslovènia amb l'únic objectiu de capgirar l'eliminatòria de Copa EHF contra el RK Gorenje Velenje. El conjunt de la ciutat de Velenje va sortir viu de l'Olímpic, però amb una renda de gols mínima (24-25). Afrontar el partit de tornada amb el resultat en contra i com a visitant és un hàndicap. El conjunt vallesà ja té present la remuntada de fa dues temporades, a Ucraïna, contra el ZTR Zaporojie (27-29 en el primer assalt).

"Els més veterans de l'equip saben que som capaços de tirar endavant l'eliminatòria. Tots hem de ser conscients d'això. Ja sabíem que el Gorenje Velenje seria un rival duríssim. Ara haurem de veure quin marge de millora té, conscients que nosaltres sí que el tenim. Encara que sigui complicat, podem remuntar aquesta fase", ha comentat el tècnic Antonio Rama.

Una eliminatòria tan igualada pot decidir-se per petits detalls, i l'ambient pot ser clau. "Hem d'aconseguir que el fet de jugar fora de casa i haver de remuntar no ens pesi, sinó que ens motivi. Hem d'estar atents a la seva defensa 5-1. Superar aquest sistema va ser un repte per a nosaltres com a equip", ha dit l'entrenador. Rama celebra tenir disponibles tots els seus efectius –amb l'excepció d'Edgar Pérez, recuperant-se d'una lesió greu de genoll– després de recuperar el central Borja Lancina, baixa setmanes enrere per un esquinç de turmell.