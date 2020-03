Seguir a Europa des de la tàctica: les claus de la remuntada del Granollers

El KH-7 Granollers va de debò. La remuntada contra el JuRo Unirek VZV i posterior classificació per a les semifinals de la Challenge Cup confirma la dinàmica ascendent d'un projecte fet des d'un coneixement esportiu molt fi. L'Aula Valladolid serà el següent rival en l'aventura continental, novament a doble partit, amb la tornada a casa l'onze o el dotze d'abril. Les blanc-i-blaves tenen opcions reals d'arribar a la jornada pel títol si mantenen el llistó de les últimes eliminatòries. La tornada dels quarts contra el JuRo ha de servir com a pauta. Hi va haver tres situacions del joc que van destacar al Palau Olímpic:

1. La defensa com a millor recurs

L'equip vallesà va guanyar des de la defensa. Aturar les curses del quadre holandès i minimitzar la seva capacitat per aixecar-se més enllà dels nou metres eren dos requisits indispensables per superar l'eliminatòria. El pla tàctic va ser de matrícula. Les jugadores van ser disciplinades amb les dues grans virtuts del rival. El conjunt dirigit per Rolf Schulte va topar amb un replegament defensiu molt elaborat.

El Granollers va escanyar la capacitat holandesa per córrer (15 gols en 29 transicions) i fer gols exteriors (3 de 18)

No va aconseguir estar còmode quan havia d'iniciar l'atac. En total va intentar un total de 29 transicions ofensives entre contraatacs i serveis ràpids de mig del camp. Només 15 van acabar en gol, tres d'ells en els últims 2 minuts amb el partit ja resolt. El Granollers va aconseguir recuperar 9 pilotes, 7 en el segon període gràcies, en part, a l'entrada a pista de l'especialista Carmen Prelchi. El rendiment en estàtic a camp propi va ser encara millor. Les visitants van limitar-se a celebrar 3 dianes de 18 intents en xuts exteriors. Els blocatges i l'enorme inspiració de Nicole Wiggins sota pals van ser decisius.

651x366 Robert Cuesta celebra la victòria del seu KH-7 Granollers / BM GRANOLLERS Robert Cuesta celebra la victòria del seu KH-7 Granollers / BM GRANOLLERS

2. L'impacte de Kaba Gassama

Kaba Gassama va dominar la parcel·la ofensiva. La internacional absoluta amb Espanya va ser un dels elements diferencials de tota la fase de quarts de final. El KH-7 Granollers va entendre que les holandeses patien en la gestió dels dos contra dos i en els moviments d'una pivot amb el punt de gravetat baix. La premissa de buscar la internacional absoluta amb Espanya va trencar el sistema defensiu, amb i sense la possessió.

16 pilotes rebudes per Gassama Kaba Gassama va fer 4 gols i va forçar 6 faltes i 6 penals en les 16 accions que va tocar la pilota

Va rebre un total de 16 pilotes en atac estàtic durant els 60 minuts, i va signar 4 gols, forçar 6 situacions de falta (dues d'elles molt discutibles pel desplaçament d'una defensora per l'àrea) i 6 llançaments de penal. Gassama va acabar fixant les terceres pràcticament per inèrcia. La seva jerarquia la converteix en un sistema d'emergència quan la circulació no funciona. El Granollers va patir quan va obsessionar-se amb la línia de passada del pivot (5 pilotes perdudes).

3. Penetrar i donar continuïtat

Amb part del focus en la lluita per guanyar la posició davant de l'àrea, el conjunt de Robert Cuesta va trobar espais lliures a les bandes. Va saber explotar els passadissos entre 1 i 2 i la defensa de les segones defensives sense opció a l'ajuda. Dels 36 gols de la tornada de quarts, 12 van ser de penetració amb trajectòria directa. Martina Capdevila i Giulia Guarieiro van interpretar un clínic de com ser verticals. Va ser el binomi de la intel·ligència posicional de la primera línia de la base blanc-i-blava (18 anys) i l'empenta brasilera.

12 gols en penetració Les blanc-i-blaves van fer 12 gols en penetració, 5 des de la cantonada, 6 del pivot i 4 de xut llunyà

La circulació de pilota va ser fluida. Hi va haver 5 gols des de la cantonada (a banda d'errades després de jugada ben traçada), l'encert de Gassama en la melé del centre de l'atac i quatre llançaments amb èxit de Lora Sarandeva per aportar la carta del llançament exterior (el seu cinquè gol va ser pràcticament des de l'extrem). La búlgara és una jugadora diferent que complementa l'estil tipus d'aquest KH-7 Granollers.