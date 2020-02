El KH-7 Granollers fa història i arriba als quarts de la Challenge Cup

El KH-7 Granollers ha fet aquest diumenge història en classificar-se per als quarts de final de la Challenge Cup, la tercera competició continental femenina d'handbol. Ha confirmat la seva condició de top 8 amb una nova golejada contra el Sokol Poruba al Palau Olímpic (40-23). Les txeques han naufragat en el seu intent de remuntar el 19-32 del partit d'anada.

L'equip de Robert Cuesta ha sigut molt superior davant més de 1.200 aficionats. Ha anat creixent amb una lectura de joc sempre ben encertada. El treball de l' staff tècnic en la prèvia ha estat a l'altura de l'escenari. És una tònica general. El rendiment sobre la pista demostra la dimensió del projecte del KH-7. No ha patit vertigen. Ha competit bé i ha trencat l'eliminatòria quan ha canviat el sistema defensiu, del 6:0 al 5:1 per pressionar la primera línia.

L'apunt tàctic ha sigut definitiu amb un parcial 8-1 a l'inici de la segona part (del 16-10 al 24-11), més enllà d'alguna connexió puntual central-pivot. Les blanc-i-blaves s'han fet grans amb Marta Mera sota pals per poder córrer i tenir un atac posicional més obert. Arriben als quarts de la Challenge Cup com un equip competitiu. L'efemèride de superar fases a Europa és una realitat justificada des de la pilota. Granollers coneixerà el seu pròxim rival en el sorteig que se celebra dimarts. "Qui toqui estarà bé, no podem fer-hi res, amb això. Ara ja em crec que hem arribat als quarts de final. El que volíem era agafar sensacions amb totes les jugadores. Estic molt content. La Marta ha estat espectacular. Els localitza molt bé, atura i ens permet sortir al contraatac. Les dues porteres tenen 19 anys. L'equip és molt jove i té molt recorregut", explica Robert Cuesta.