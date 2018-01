L'handbol català fa història als campionats d'Espanya: cinc ors i una plata

L'handbol català ha fet història aquest cap de setmana aconseguint cinc ors i una plata als Campionats d'Espanya que s'han celebrat a Galícia. Amb l'eslògan "Fer l'impossible", Catalunya ha posat els peus al podi en les categories infantil, cadet i juvenil, i s'ha erigit així en la millor base de l'actual panorama estatal. Els combinats nacionals han reeditat el títol infantil femení, cadet femení, cadet masculí i juvenil masculí, i s'han quedat només a una victòria del ple absolut.

Els registres, excepcionals, han superat el sostre de quatre ors, una plata i un bronze de la temporada passada. "Aquesta edició serà recordada durant molts anys. Això és gràcies a tots", ha dit el president de la Federació (FCH), Jaume Fort, després de la final juvenil femenina, l'última del torneig.

540x306 L'handbol català fa història als campionats d'Espanya: sis ors i una plata / FCH L'handbol català fa història als campionats d'Espanya: sis ors i una plata / FCH

L'equip de Pedro Pérez i Pablo Camarero, minvat per les baixes i una semifinal amb pròrroga, ha estat, precisament, l'únic que no ha pogut aixecar el títol (34-14 contra la Comunitat de Madrid). La jornada ha començat amb la victòria dels juvenils de David López davant Andalusia per un ajustat 27-25.

Més ampli ha estat el triomf de les cadets infantils en el partit contra Castella-la Manxa (28-19). En la mateixa línia, els infantils de Sergi Baguer (24-15 contra Andalusia), els cadets de Josep Maria Mestre (37-24 contra Castella i Lleó) i el combinat cadet femení (35-30 contra Madrid) també s'han endut el campionat amb contundència.