El Mundial d'handbol passa factura al Barça Lassa

Després que ahir es confirmés que Casper Mortensen haurà de passar pel quiròfan per operar-se el menisc esquerre, avui s'ha confirmat que els altres blaugranes que van tornar de la cita mundialista amb molèsties, Aron Pálmarsson i Cédric Sorhaindo, estaran apartats de les pistes tres i sis setmanes respectivament.

Aquest dijous l'equip dirigit per Xavi Pascual ha tornat als entrenaments per reprendre el seu victoriós camí a la Lliga Asobal d'handbol. Els blaugranes jugaran aquest mateix divendres el primer partit de la segona volta, al Palau Blaugrana, contra el Secin Group Alcobendas (19.00h, Gol/LaLigaTV). A l'entrenament s'hi han incorporat tots els mundialistes menys Mortensen, Pálmarsson i Sorhaindo. Quan els serveis mèdics del Barça han fet les proves pertinents a l'islandès, han detectat que té una lesió muscular a l'adductor de la cama dreta, per la qual cosa haurà de començar un tractament de recuperació que està previst que duri unes tres setmanes. El francès, per la seva banda, té una lesió miotendinosa a la cama dreta i el temps aproximat de baixa es preveu que sigui d'un mes i mig.

El tècnic català Xavi Pascual s'ha mostrat molest amb la situació. "S'hauria de replantejar el format del Mundial parlant amb els jugadors. Les lesions són coses que poden passar, però el mínim és que les federacions ens ho comuniquin", explicava referint-se al cas concret del danès. "Amb Mortensen encara ho estem esperant".