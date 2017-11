El Palau Blaugrana torna a cridar "llibertat"

Els grups d'animació del Barça han repetit aquest dissabte la mateixa actuació d'ahir durant el partit de l'Eurolliga de bàsquet. Els seguidors han presenciat en silenci els primers cinc minuts del partit d'handbol contra el Zagreb i després han fet crits de "llibertat, llibertat" durant els següents cinc minuts.

RAC1 ha penjat aquest vídeo del moment.

📹 5 minuts de silenci pràcticament absolut, seguit de crits de “llibertat” al Palau Blaugrana en el partit entre el @FCBhandbol i el Zagreb pic.twitter.com/aWL8DZKsZt — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) 4 de novembre de 2017

Després d'aquesta reivindicació de 10 minuts, els seguidors han tornat a cantar 'Els segadors', com ahir.

El Camp Nou tornarà a ser un escenari de reivindicació política aquest dissabte en el partit contra el Sevilla. Òmnium Cultural, de la mà de l'ANC i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, repartiran 70.000 cartolines amb el lema "Llibertat presos polítics" als afores de l'estadi. Al minut 17:14 es faran cinc minuts de silenci i es mostraran aquestes cartolines, que es podran aconseguir a la prèvia del partit contra els andalusos.

Quatre dels grups d'animació –Creu de Sant Jordi, Nostra Ensenya, Supporters Puyol i Almogàvers– han emès un comunicat per manifestar "la més profunda repulsa per la repressió que l'estat espanyol està duent a terme en contra del poble de Catalunya, les seves llibertats i el govern de la Generalitat democràticament escollit". Els signants –que no reben el suport d'un grup majoritari com Supporters Barça–, se solidaritzen amb els 10 "presos polítics" i fan una crida a la resta de l'afició del Barça a "prendre consciència del moment decisiu que viu Catalunya". De fet, han decidit que no entraran a l'estadi fins al minut 10 de partit. "Al desè minut entrarem fent un càntic de 'llibertat' i desplegant alhora pancartes reivindicatives. També animem la resta de l'afició del Barça que sigui al Camp Nou a acompanyar-nos en aquesta protesta", han explicat a través d'un comunicat.