Passaport directe del Barça als quarts de final (25-37)

El Barça va aconseguir ahir la primera plaça del grup A i es va classificar directament per als quarts de final de la Lliga de Campions a l’imposar-se a la pista del Celje, campió d’Eslovènia, per 25-37 en un partit dominat clarament per l’equip de Xavi Pascual, que va imposar el seu joc d’equip contra el jove conjunt de Tomas Ocvirk. La victòria blaugrana i la derrota dimecres del Pick Szeged hongarès a la pista del Flensburg alemany (34-26) donen quatre punts d’avantatge als culers i provoquen que la visita de l’Szeged al Palau en l’última jornada sigui intranscendent.

El Celje, l’equip més jove de la competició, va sortir a competir contra el Barça amb un joc ràpid i incisiu que li va servir en els primers compassos per mantenir un petit equilibri en el marcador. Xavi Pascual va col·locar l’eslovè Jure Dolenec en el set inicial i, després de tres penals transformats, amb el seu quart gol va obrir una escletxa (7-9), encara que el Celje es va aferrar als gols de l’extrem David Razgor per recuperar la iniciativa (11-10). Seria l’últim avantatge local, perquè l’entrada de Dika Mem, amb tres gols en dos minuts, va accentuar la superioritat del Barça (11-13). Ni un temps del tècnic local Tomas Ocvirk, que canviava el seu director de joc habitual, Domen Makuc, per Patrik Leban, va aturar l’ofensiva del conjunt català.

El partit va arribar amb 14-19 a la mitja part. El joc coral del Barça va allunyar una mica més els dos equips durant la segona part (17-24). Una lleugera reacció eslovena va ser un miratge (20-25), ja que l’equip visitant no es va deixar sorprendre. La reaparició de Luka Cindric, que va tornar lesionat del Mundial, va accentuar l’alegria del conjunt català, que ja no va cedir la iniciativa fins al final.