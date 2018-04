Set temporades després, Antonio García torna al Fraikin Granollers

El lateral esquerre format a la casa del Fraikin Granollers, Antonio García, ha arribat a un acord amb l'equip vallesà per firmar per a les pròximes tres temporades. García, que torna a Granollers set temporades després de la seva marxa el 2011, està jugant aquesta temporada al CSM Bucarest de Romania. El lateral internacional s'ha mostrat molt il·lusionat per tornar a casa, tal i com ha confessat en vídeo que el Fraikin ha penjat aquest divendres a les seves xarxes.

García, nascut a La Llagosta i de 34 anys, va marxar del Fraikin Granollers el 2011 per fitxar per l’Ademar de Lleó (2011/12) i de Lleó es va incorporar al PSG, on va jugar dues temporades (12/13 i 13/14) guanyant una Lliga i una Copa. Després, va marxar a Hongria per jugar amb el Pick Szeged fins a l'estiu de 2016, quan es va concretar el seu fitxatge amb el KIF Kolding de Dinamarca. Després de fitxar pel conjunt danès, va militar cedit la segona meitat de la temporada passada per substituir al lesionat Lasse Andersson. Amb la selecció espanyola, ha guanyat el Mundial de 2013 i ha estat subcampió de l'Europeu de 2016 i bronze al 2014.