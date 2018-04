Setmana gran al Fraikin Granollers després de fer història al Palau

El Fraikin Granollers rep aquest dimecres l’Abanca Ademar Lleó (20.30 hores) en un partit clau per refermar les aspiracions vallesanes de ser la pròxima temporada de nou en competicions europees. Serà el primer partit del Fraikin després del seu històric triomf al Palau Blaugrana contra el Barça (28-29), quan va guanyar per primer cop des de l’any 1992 a la pista blaugrana, cosa que de pas va provocar la primera derrota en cinc anys en Lliga de l’equip que ja s’ha proclamat campió de Lliga aquest any.

Però el calendari no dona descans, ja que ara arriba el segon classificat, l’Ademar. “Traient el Barça, ells estan un punt per sobre de la resta d’equips de la Lliga”, ha assegurat a la prèvia el tècnic del conjunt vallesà, Antonio Rama, qui ha destacat que un cop eliminats de la Lliga de Campions els castellans “poden centrar-se en la Lliga abans de la fase final de la Copa del Rei”. La victòria contra el Barça ha sigut un gran pas endavant en les aspiracions del Fraikin d’estar en competició europea la temporada que ve, i una victòria contra l’Ademar en seria una altra de molt important, ja que els permetria conservar la tercera posició i acostar-se a dos punts del conjunt lleonès, segon classificat ara mateix. “Els dos punts aconseguits al Palau són molt valuosos per a nosaltres, a més d’històrics, perquè són punts amb els quals habitualment no comptes”, va recordar Rama, qui vol treure ferro a una possible ensopegada amb l’Ademar. Els vallesans, que han perdut els seus dos últims partits a casa contra els lleonesos, continuen amb les baixes segures d’Álvaro Cabanas i Ian Tarrafeta en una setmana en què el dissabte juguen l’anada dels quarts de final de la Copa EHF contra els francesos del Saint-Raphael.