El KH-7 Granollers remunta i allarga la seva història europea (36-30)

El KH-7 Granollers viurà les semifinals de la Challenge Cup després de remuntar i golejar el JuRo Unirek VZV (36-30) en un recital d'autoritat. El club segueix sumant dies de glòria en un projecte femení que té prou categoria per ser el vaixell insígnia del Palau Olímpic. El victimisme generalitzat no fa ombra a productes de superelit com el de Robert Cuesta. L'afició ho ha fet una mica més evident establint un nou rècord d'assistència en l'handbol femení de 1.900 espectadors, superant els 1.200 del partit de tornada de la fase de vuitens de final. Festa coral, de graderia a pista. En la lluita cos a cos, la disciplina tàctica ha trencat l'eliminatòria. Les granollerines han sigut molt superiors en situacions posicionals. Han sabut imposar el seu estil per minimitzar la dinàmica de transicions que tenen les holandeses.

La premissa de buscar Kaba Gassama en la línia dels sis metres durant els primers minuts ha fixat gran part de la defensa en els dos contra dos. Si ocupaven el centre, els espais es generaven a les bandes per buscar les penetracions entre u i dos de Martina Capdevila o donar la continuïtat a la cantonada d'Ona Vegué, amb una incidència en l'eficàcia ofensiva simptomàtica. Les vallesanes només han tingut problemes quan s'han obsessionat en filtrar pilotes al pivot i han alimentat els intercanvis de cops acumulant pèrdues.

❗El ( @KH7_Sport) @BMGranollers remunta i allarga la seva història europea. Victòria contra el JuRo Unirek (36-30), classifició per a semis de #ChallengeCup i rècord d'assistència de l'handbol femení a l'Olímpic (1.900). Festa. https://t.co/kA2eLuaxId pic.twitter.com/hHq5Hw6LeY — Gonzalo Romero (@gonzaloromero__) March 8, 2020

És l'escenari que domina el JuRo Unirek VZV. Quan ha hagut de jugar la pilota, ha patit. No ha sortit del registre de fer canvis de posició per intentar el llançament exterior aprofitant la diferència de centímetres. Les aturades de Nicole Wiggins han acabat de decidir la balança de propostes. La convocatòria amb la selecció espanyola per a la fase de classificació dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 fa justícia a la seva evolució. Tot ha encaixat per mantenir un control absolut.

Reacció holandesa

El moment de la reacció rival, que entrava en el guió, ha arribat a la segona meitat després de tres errades que han amenaçat amb obrir l'eliminatòria. El JuRo Unirek ha jugat a remolc, però ha sabut gestionar el marcador per no despenjar-se massa d'hora. No ha inventat. Han posat l'accent en fer els serveis de mig del camp encara més ràpid i en la defensa davant de l'àrea perquè l'única via per buscar porteria fos el xut exterior. La sacsejada crítica ha durat 6 minuts. Les vallesanes han apagat els focs amb control i possessions llargues. Han demostrar una lectura de partit d'equip gran que ha dibuixat un final plàcid. El KH-7 Granollers ja ha fet els deures. El que queda de Challenge Cup és un premi pensat únicament per gaudir-ne.