Wael Jallouz canvia la Bundesliga per la Proligue francesa

El lateral tunisià Wael Jallouz, que va arribar al FC Barcelona Lassa d'handbol l'estiu del 2015 amb només 23 anys i procedent del THW Kiel alemany, ha arribat a un acord amb el Füchse Berlín, on estava cedit fins a final de temporada, per donar per acabat el seu vincle amb l'equip alemany. Posteriorment, el club blaugrana ha fet oficial l'acord que ha tancat amb el Mainvilliers-Chartres, el líder de la Proligue (la Segona Divisió francesa) perquè el tunisià continuï la temporada en condició de cedit a l'equip francès. Jallouz, amb contracte amb el Barça Lassa fins al 2021, buscarà així tenir els minuts de què no ha disposat últimament i recuperar el seu millor estat de forma.

Els inicis del tunisià a Barcelona van ser complicats, ja que arribava molt jove a una de les millors plantilles d'Europa i s'havia d'adaptar a un estil de joc de característiques diferents de les que estava acostumat en el seu club anterior, el Kiel alemany. No va ser fins a la sortida de Nikola Karabatic en direcció al PSG que Jallouz va començar a tenir el protagonisme que se li demanava quan el Barça el va fitxar. Això, sumat a la marxa d'un altre pes important de l'equip, Siarhei Rutenka cap a Qatar, va acabar d'obrir-li les portes de bat a bat.

El tunisià va aprofitar l'oportunitat que se li va presentar per fer-se un lloc dins de l'equip, en què va passar a ser una peça rellevant i va aconseguir un total de 23 títols amb la samarreta blaugrana.

Però les coses es van torçar la temporada passada, quan un calvari de lesions van portar-lo a tenir un paper testimonial a l'equip. Primer va ser un problema a la tíbia de la cama esquerra. Després, una infecció que li va fer perdre molta massa muscular. I, finalment, va tenir un problema ocular que no li va permetre acabar la temporada.

Amb aquest context, i per recuperar el nivell de joc i la regularitat que no va poder tenir la temporada passada, el Barça el va cedir aquest estiu al Füchse Berlín i va fitxar el portuguès Gilberto Duarte per substituir-lo.

Després d'acabar el Mundial en 12a posició i que a la Bundesliga no hagi tingut el protagonisme esperat, Jallouz disputarà el tram final de la temporada al Mainvilliers-Chartres, l'actual líder de la Proligue francesa, on intentarà seguir la seva progressió i guanyar-se una nova oportunitat de jugar al Palau Blaugrana.