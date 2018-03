Xavi Pascual: "Avui hauríem d'haver fet molt més, estic tremendament enfadat"

Xavi Pascual no està satisfet amb el resultat que ha signat el seu Barça Lassa a l'anada dels vuitens de final de Champions contra el Montpeller (28-25). L'entrenador s'ha mostrat sincer i molt dur amb l'actuació del seu equip a la pista francesa, de més a menys. "Crec que el d'avui era un partit per donar molt més i estic tremendament enfadat amb el que he vist a la pista. Ens han superat quan teníem el partit sota control", ha dit.

El barceloní ha destacat aquest canvi de dinàmica quan els blaugranes dominaven el marcador de quatre gols: "Estàvem seguint el nostre pla i de cop i volta hem perdut el nord completament. A la primera part hem demanat un temps mort, hem demanat una cosa i després hem fet el contrari. I a l'inici de la segona meitat igual. Hem començat a anar per darrere d'una manera veritablement increïble. Els motius es queden al vestidor, però els jugadors ja ho saben. En aquest moment estic enfadat. Avui hauríem d'haver fet molt més", ha explicat.

Pascual confia en la remuntada, tot i que considera que la renda rival de tres gols és àmplia: "Està al límit del que es podria considerar remuntable. Per això estic molest i enfadat. Ells han tingut molta força aquí i nosaltres la necessitarem la setmana vinent al Palau Blaugrana", ha assenyalat.