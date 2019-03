La classificació del Fraikin Granollers per als quarts de la Copa EHF d'handbol passa per Alemanya

El somni del Fraikin Granollers de seguir viu en competició europea passa per l'Sparkassen Arena de Kiel, que també serà l'escenari de la 'final four' de la Copa EHF. Els catalans volen esgotar totes les opcions de classificar-se per als quarts de final, i per fer-ho cal que guanyin el Kiel en territori alemany (18 h, Esport3) o esperin un miracle. L'empresa és difícil, però si el Granollers vol fer història té poc marge d'error.

"Seria una fita històrica –diu Antonio Rama, tècnic del Fraikin–. Seria similar a la victòria aconseguida la temporada passada contra el FC Barcelona al Palau Blaugrana, encara que més complicat perquè és una competició més curta". És un partit que considera "vital" per a les aspiracions del seu equip i que es presenta amb dubtes respecte el nivell d'intensitat i concentració que tindran els alemanys, ja classificats directament per a la 'final four' com a líders de grup i que s'estalviaran la següent ronda com a organitzadors d'aquesta final a quatre. El tècnic vallesà, malgrat tot, no creu que els homes dirigits per Alfred Gislason surtin a especular: "Juguen a casa i no voldran quedar davant del seu públic com un equip que juga a mig gas", afirma.

L'Sparkassen Arena és un dels escenaris més emblemàtics del món de l'handbol, cosa que il·lusiona tota la plantilla vallesana. "Per als jugadors que estan a l'elit de l'handbol poder jugar en un escenari així és una de les coses més boniques que els pot passar. Potser pugui intimidar algun jugador en algun moment puntual, però tots voldran disfrutar de viure aquests moments", apunta Rama, que és conscient que el Kiel és clar favorit a la victòria. Rama s'aferra a la il·lusió i a la confiança que han recuperat després de guanyar l'Azoty-Pulawy en l'última jornada de la Copa EHF i encadenar quatre victòries seguides, tres a la Lliga Asobal i una a la competició europea.

En el partit de la primera volta, el Kiel va doblegar el Granollers per una diferència final d'11 gols (22-33). La gran novetat per al partit de dissabte serà, amb tota probabilitat, la recuperació del pivot Ivan Popovic.

Pau Navarro acompanyarà l'equip

L'exjugador del club Pau Navarro, que va sobreviure a l'accident de tràfic que va patir al mes de setembre, en el qual van morir dos companys seus, viatjarà fins a Alemanya per donar suport al Fraikin Granollers. En el partit d'anada, el 15 de febrer, Navarro ja va fer la sacada d'honor davant de més de 3.200 persones que van acostar-se al Palau d'Esports per donar suport a l'equip i, també, al jove granollerí, que segueix en el procés de recuperació d'un accident que li va canviar la vida.