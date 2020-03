Eficàcia, creixement i els quarts: les claus de la fase de grups del Barça

El Barça d'handbol va tancar aquest cap de setmana la fase de grups de la Lliga de Campions. El duel contra el Pick Szeged de Juan Carlos Pastor va servir per demostrar-se que l'etiqueta de favorit té un fonament pràctic (30-28). L'equip va tenir la seva particular revenja després de caure en la primera jornada a la pista del club hongarès. Xavi Pascual ja pensa en els quarts de final, evitant el doble enfrontament de vuitens. Aquestes són les claus del primer tram de la competició continental:

1. Xuts i eficàcia com a gran amenaça

Els blaugranes han estat l'equip més sòlid. Han aconseguit un equilibri eficient entre la pretensió d'imposar-se a totes les facetes i el ventall de recursos ofensius. Ha orquestrat el millor atac de tots amb un total de 485 gols a favor, 35 per jornada. El Barça domina des de la pilota. En 13 dels 14 partits ha superat la barrera dels 50 llançaments (n'ha fet 734), amb una efectivitat mitjana del 66%. La visita del Celje al Palau Blaugrana va dibuixar el sostre d'aquesta temporada amb un encert del 76%.

66% D'efectivitat ofensiva El Barça tanca la fase de grups de la Champions amb una mitjana de 35 gols, 50 xuts i 66% d'encert per jornada

Gairebé 7 de cada 10 accions definitives cap a porteria acaben amb el rival fent servei des del mig del camp. El conjunt barceloní té 18 golejadors diferents a la plantilla. L'únic integrant del primer equip que no s'ha estrenat és Kevin Moller. Hi ha 8 jugadors per sobre dels 28 gols, 10 per sobre dels 20 gols, i 6 més per sobre de les 40 dianes (Aleix Gómez, Aron Pálmarsson, Luka Cindric, Ludovic Fábregas, Aitor Ariño i Dika Mem, els líders). El màxim golejador és Aleix Gómez, tot i perdre el rol de primer especialista de penals per la lesió muscular que va partir a la Lliga Asobal contra el Bidasoa d'Irun.

651x366 Els partits de la fase d'eliminatòries de la Lliga de Campions / EHFCL Els partits de la fase d'eliminatòries de la Lliga de Campions / EHFCL

2. Els porters per davant de la defensa

La pólvora en els últims metres de la pista fa que el de Xavi Pascual sigui l'equip amb millor diferència de gols (105), gairebé el doble que el París Saint-Germain (55), el segon en la llista final. Les dades del 6:0 defensiu són bones, però encara tenen marge de creixement. Es mantenen els problemes puntuals en la gestió dels llançaments exteriors i els dos contra dos amb un primera línia que pot aixecar-se de 9 metres. El Barça se situa quart en la taula de rendiment a camp propi, amb 380 gols encaixats, per darrere de Pick Szeged, Flensburg i Montpeller.

32% D'encert sota pals Pérez de Vargas i Kevin Moller tanquen la primera fase d'Europa amb una mitjana d'encert del 32%

Ha millorat la xifra de 391 de la fase de grups de la temporada passada, amb un bagatge de 12 victòries i 2 derrotes, una més que en l'edició 2019-2020. L'impacte dels porters ha estat determinant en el creixement. Gonzalo Pérez de Vargas i Kevin Moller són la millor dupla de tota la Champions. Han signat un 32% d'efectivitat mitjana en aturades, amb 5 partits per sobre del 35%. L'actuació a París (14%) ha fet minvar el resultat final. Pérez de Vargas va acabar amb un 53% i 19 aturades en el partit a Zagreb, el rècord personal dels últims mesos. El Barça necessita aquest nivell de porteria per somiar amb el títol.

651x366 Melvyn Richardson durant un partit de Champions amb el Montpeller / EHFCL Melvyn Richardson durant un partit de Champions amb el Montpeller / EHFCL

3. Flensburg o Montpeller

La Lliga de Campions del Barça passa ara per Montpeller o Flensburg. La jornada 14 ha definit el quadre de les eliminatòries i ha aparellat els blaugranes amb el guanyador de l'enfrontament entre francesos i alemanys. Són dos equips diferents, amb la defensa com a leitmotiv (tenen millors registres que el Barça).

El Barça s'enfrontarà a quarts al guanyador de l'eliminatòria entre Montpeller i Flensburg

El Montpeller apunta a ser el favorit per arribar a l'avantsala de la final a quatre. Ha passat de fase com a quart classificat del grup B, competint bé contra els grans rivals, tot i no tenir res a veure amb la versió del 2018 que va eliminar el Barça a vuitens de final i setmanes després va guanyar la Champions a Colònia.

El bloc de Patrice Canayer ha hagut de reinventar-se, repartir galons a jugadors joves, com Kyllian Villeminot o Melvyn Richardson, i forçar que els seus atacs també acabin a les cantonades amb l'exblaugrana Yanis Lenne jugant a gran nivell o Hugo Descat, el màxim golejador de la competició amb 75 dianes. El Flensburg té a priori menys arguments. S'ha classificat trampejant, aprofitant-se del contrast de categories esportives que hi ha hagut al grup A. El Barça s'ha endut els dos partits en què s'han enfrontat, 27-34 a domicili i 31-27 a Barcelona. Porteria correcta, lluny del nivell de Mattias Andersson, la direcció de Jim Gottfridsson i la irregularitat exterior de Goran Johannessen, Michal Jurecki i Magnus Röd. La plantilla perd opcions en el format de doble partit.