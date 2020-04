Ona Vegué: “El criteri d’anul·lar només una competició és erroni”

El KH-7 Granollers va tancar dies enrere la seva primera Challenge Cup a les portes de disputar les semifinals. La Federació Europea (EHF) va anunciar que cancel·lava la competició en el marc de la pandèmia del coronavirus via comunicat i la fórmula impersonal d’un tuit que evidencia una gestió allunyada del parquet. L’equip de Robert Cuesta no podrà defensar l’efemèride d’intentar aixecar el títol en la temporada del seu debut. “A mi em va costar molt de digerir, i més quan veig que es manté la Champions”, explica l’extrem Ona Vegué. L’estratègia global de l’EHF genera llums i ombres. Segons ha pogut saber l’ARA, l’òrgan continental va estudiar la possibilitat de disputar els últims partits de Challenge en un format de final a quatre al mes de juny. La proposta va aturar-se pel context actual de responsabilitat sanitària. L’organisme continental va prioritzar salvar el tros de pastís de la Lliga de Campions masculina improvisant una final four al desembre amb els quatre millors equips de l’última fase de grups. “Crec que el criteri de cancel·lar només una competició i no una altra és erroni. La competició europea, l’EHF, és un paquet. O ho jugues tot o s’anul·la tot, perquè n’hi ha, de temps. Estic convençuda que els clubs estan disposats a jugar en algun moment. Hem estat mesos treballant dur per aconseguir-ho. Si es mogués a l’agost, estaríem encantades. Jo crec que de solucions n’hi havia. Si preguntes a un esportista si vol jugar unes semifinals en males condicions o no jugar-les, la resposta serà sempre voler jugar-les”, assegura Vegué.

El club es resigna i accepta la decisió perquè “la situació és molt difícil i provoca decisions extraordinàries”, assegura el president del Granollers, Josep Pujadas. “Sap greu que no s’hagi endarrerit perquè hauríem arribat a una final de quatre amb l’equip femení per primera vegada en la història del club. Bé, entenc que inevitablement el guió inicial ha variat. Tots veiem la dificultat de poder tornar a competir amb unes condicions mínimes de seguretat”, insisteix. L’entitat entén que les divisions d’honor també acabaran i que hauran de planificar un futur a curt termini que s’intueix complicat. “Tot això afectarà als comptes, seguríssim, en la temporada actual i la vinent. L’any vinent serà molt complicat. Hi ha molta incertesa amb els sistemes de competició. Els pressupostos seran molt més complicats”, diu Pujadas.