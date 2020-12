Una derrota que assenyalarà Xavi Pascual

La derrota del Barça a la final de la Lliga de Campions dona el tret de sortida al càsting de responsables habitual. El bagatge continental de l’equip convida a lectures profundes que de moment no expliquen la tendència de no superar la responsabilitat de guanyar el títol continental. Xavi Pascual n’és conscient. Coneix bé el club i l’entorn. La imposició egocentrista de guanyar per responsabilitat social recupera els dubtes al voltant de la figura del tècnic barceloní.

“No hem estat a l’altura que havíem d’estar. Pel que fa a l’encert no hem estat bé. Hem anat a remolc des del moment que hem fallat els llançaments clars. Ja sabíem que ens jugarien el 7:6. Són molt bons. Els havíem estudiat bé, però hi ha factors que depenen de l’encert individual, les coses són així. No tinc res a retreure als meus jugadors. Hem d’intentar recuperar l’equip per buscar tornar a la Final Four del 2021. Ara el que em preocupa és què hem fallat avui”, va comentar l’entrenador català després de la desfeta contra el Kiel alemany.

Pascual, que va haver d’animar els seus jugadors a la mateixa pista, va abaixar les orelles a l’hora d’analitzar la justícia del marcador. “El resultat no és injust. Aquí no es valora què has fet ens els últims mesos. Arribes aquí i has de jugar-te-la, és la llàstima. El que canviaria ara és el resultat. Segur que el que ha passat avui ho posarà tot en dubte. El Barça és així. Sabem com funciona el club. Si no guanyem la Champions passen aquestes coses. Quan arribes a aquest nivell has de guanyar, i nosaltres no ho hem fet”, va reconèixer el preparador culer, conscient que el seu càrrec es discutirà després d’aquesta nova derrota europea, una més en una maledicció amb Colònia com a marc.

Un vestidor abatut

Al vestidor, la decepció va ser una constant. Un dels que va donar la cara després del partit va ser Dika Mem, que va explicar com va poder la impotència blaugrana contra el Kiel. “No ha pogut ser. Ho hem intentat tot. Les coses no ens han sortit. No podríem haver arribat millor a la competició, però el partit se’ns ha escapat de les mans. Haurem de tornar a mirar la final. Hem tenir el cap fred. Ells han estat molt bé, el porter ha aturat moltes pilotes. És difícil remuntar a un equip com aquest”, va expressar el lateral francès.

Ara el Barça intentarà motivar-se de cara a la Champions 20/21. De moment, a la fase de grups, la trajectòria del conjunt blaugrana és immaculada. Porta vuit victòries en vuit partits.