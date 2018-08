El domini del Barça i les ganes de fer història del Granollers

El Barça Lassa i el Fraikin Granollers s'enfronten aquest diumenge (21.00 h, Esport3) en la final de la Supercopa de Catalunya que es disputa al Palau Olímpic. Els homes de Xavi Pascual intentaran alimentar la seva ratxa de títols a la competició catalana. N'han guanyat tots els trofeus. En les cinc finals disputades fins a aquest any –no es va disputar la del 2013–, el Barça s'ha imposat als vallesans, que intentaran trencar l'estadística.

Primer perquè es juga a Granollers i, segon, pel fet que en l'últim enfrontament entre els dos equips, el 14 d'abril a la Lliga ASOBAL, el Fraikin es va imposar al Palau Blaugrana (28-29), posant fi així a gairebé cinc anys i 146 partits d'imbatibilitat dels de Xavi Pascual a la Lliga. El Barça arriba a la final després de superar el Sant Esteve Sesrovires per 21-52 i amb ganes de reivindicar-se de la derrota al derbi català.

Pascual té el dubte de l'extrem i capità Víctor Tomás, amb algunes molèsties al pubis, i segueix amb les rotacions dels seus cinc nous fitxatges: els laterals Thiagus Petrus i Gilberto Duarte, l'extrem Casper Mortensen, el pivot Ludovic Fábregas i el porter Kevin Möller. A més, a Sant Esteve va debutar el lateral esquerrà alemany de 19 anys del 'B' Jannek Klein, fitxat aquest any del Flensburg, i que va marcar quatre gols.

Per la seva banda, el Fraikin Granollers va superar el Bordils de Divisió d'Honor Plata per 25-31. El tècnic del conjunt vallesà, Antonio Rama, que inicia la seva segona temporada al capdavant de l'equip, ha sabut cobrir les baixes de la plantilla amb la marxa de David Resina (retirat), Rolandas Bernatonis, Marc Cañellas o Jorge Da Silva. A Granollers han arribat quatre fitxatges de qualitat com el central Borja Lancina, el lateral esquerrà brasiler Oswaldo Dos Santos, el pivot serbi Iván Popovic i el lateral Antonio García, que torna a l'equip després de set temporades d'absència.