El Granollers busca dos punts més per seguir lluitant per Europa

El Fraikin Granollers rep aquest dissabte la visita del Pont Genil en una nova jornada de la Lliga Asobal (20.30h, App LaLiga). El conjunt vallesà segueix concentrat en la competició domèstica, amb la Copa EHF momentàniament aparcada en el calendari. La prioritat segueix sent sumar de dos en dos per no despenjar-se en la lluita per les posicions que donen accés a competició europea.

Els d'Antonio Rama i David Ginesta són ara cinquens, a dos punts del Logroño, segon. La diferència entre els primers classificats és mínima, i una relliscada inesperada -sempre sobre el paper- pot hipotecar els grans objectius. El Pont Genil arriba en un bon moment després de classificar-se per a la Final a vuit de la Copa del Rei d'handbol.

Són un rival en dinàmica ascendent, però que haurien de sortir del Palau Olímpic encaixant una derrota. El seu rendiment a la Lliga Asobal és gris, per sota de les seves possibilitats per rendiment històric dels últims anys i per joc col·lectiu. Alternen una irregularitat sorprenent amb pics d'handbol, aprofitant l'encert dels seus canoners.