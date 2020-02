48 hores i una gimcana tècnica per preparar el dia D

Els quarts de final de la Challenge Cup són l'últim punt d’efecte en el relat competitiu del KH-7 Granollers. Que s’hagi normalitzat la cantarella de l’efemèride no relativitza el valor de seguir superant fases en l’estrena a Europa. La plantilla està fent història, en present, demostrant pedigrí tàctic des de la pissarra de Robert Cuesta. L’handbol femení és ja per a gurmets. “Va celebrar-se el sorteig de la Challenge fa dues setmanes. Vaig dir a les jugadores que ja tindríem temps per parlar del rival. Dijous va ser el dia”, explica Cuesta a l’ARA. El tècnic estrenava la preparació de l’anada que es disputa a la pista del JuRo Unirek VZV holandès aquest dissabte (20.00 h) amb un speech d’obvietats necessàries.

651x366 El KH-7 Granollers en un entrenament / PERE VIRGILI El KH-7 Granollers en un entrenament / PERE VIRGILI

Treball i convicció. Les vallesanes han tingut dos entrenaments per preparar el partit més important de la secció. 48 hores, 4 sobre el parquet del Palau Olímpic després de sumar dimecres dos punts a la Lliga Iberdrola contra l’Alcobendas. El calendari marca uns timings que ofeguen l’automatització de fonaments. La crítica a la disposició de les dates –i la seva defensa– també és això. No hi ha espectacle amb prèvies d’aquest perfil kafkià. “L’equip s’ha centrat en la Lliga, perquè no la podem aparcar. Els entrenadors portem treballant en la sèrie europea des del sorteig. En aquell moment vam començar a buscar partits. No va ser fàcil, perquè els vuitens sí que estaven penjats, però la seva competició domèstica no. Vaig haver de donar-me d’alta en la plataforma HandbalNL.tv per veure’ls. També hem intentat aprofitar els vídeos que tenen a les xarxes socials”, assegura Cuesta.

Les seves indicacions als entrenaments són l’últim reducte del procés de recerca d’imatges, classificació i anàlisi. El preparador i la seva segona, Jessica Bonilla, fa setmanes que treballen a la sala de màquines per fer un esbós de l’eliminatòria, anticipant-se a la proposta del rival. Creen indicis des d’una informació garrepa, jugant amb models de comportament. L’handbol sembla que oblida el circuit femení en la seva particular revolució industrial 2.0. “El primer repte és que no coneixes gran part de les jugadores, com a Espanya. La Challenge ens ha obligat a buscar informació per fer l’anàlisi. El mecanisme sempre és el mateix: Vicente Álamo s’encarrega de l’ scouting de porteria, l’anàlisi i els talls de vídeo els fem els entrenadors i després organitzem el muntatge per presentar-lo a les jugadores. Hem pogut fer una fotografia prou bona. Es tracta d’una eliminatòria de 180 minuts. L’anada ens donarà molta informació”, comenta l’ staff.

"L'equip està preparat"

Les jugadores han rebut el flux de dades en dos visionats de vídeo per concretar les premisses de la defensa i l’atac posicional, un a cada sessió abans de viatjar a Holanda pel partit d’aquesta jornada. El Granollers és un actiu esportiu en efervescència perquè ha entès que calia professionalitzar les obvietats més rutinàries. Eliminar el Sokol Poruba polonès a vuitens amb un +30 de resultat global reivindica el mètode. “L’equip està acostumat a preparar-se en dos dies. És l’experiència que ens han donat les primeres eliminatòries. Sempre fem dos dies de vídeo, un dia per a l’atac i l’altre per a la defensa, i adaptem els entrenaments a les dues facetes. El problema és que juguen molt diferent dels equips espanyols. Cap equip s’hi assembla. Les holandeses tenen molt llançament exterior. Podem dir que els moviments bàsics poden ser iguals, però la tècnica individual de les jugadores és molt diferent. Però bé, això és Europa. Hem d’intentar que no estiguin còmodes”, assenyala Cuesta.