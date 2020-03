El derbi per estrenar les especulacions de la Copa

La Copa del Rei és una excepció en l'ordre de l'handbol espanyol. Aquí sembla que el Barça mana, per cadena d'obvietats, però una mica menys. El format d’eliminatòries alimenta les teories de l’especulació i fa créixer les opcions de la resta dels equips. Es confia en la suma de circumstàncies per batre els blaugranes a partit únic. Cal acostar-se a l’excel·lència pròpia, ofegar la tàctica i la rotació i comptar amb un punt de relaxació blaugrana que no els faci entrar en joc. Semblen massa variants per a una equació que s'ha acostumat a acabar amb la mateixa fotografia.

El Barça s’ha endut les últimes sis Copes i apunta a sumar-ne la setena en l'edició que arrenca aquest divendres a la Caja Mágica de Madrid amb derbi a quarts de final contra el Fraikin Granollers (20.30 h). "La Copa és una competició amb un format perillós. A mi m'agrada molt disputar-la, és especial. Has d'estar molt bé i molt despert en tots els partits. Comencem amb el Granollers i un derbi, que sempre és especial. Haurem de jugar bé si volem guanyar. El Barça sempre és el rival a batre", explica Víctor Tomás.

651x366 Les pista d'handbol de la Caja Mágica que acull la Copa del Rei / RFEBM Les pista d'handbol de la Caja Mágica que acull la Copa del Rei / RFEBM

L'equip guanya històricament perquè domina. Els números demostren que són molt superiors, també en el sistema del tot o res. Fa cinc temporades que no s’imposen a la final per una renda inferior a cinc gols. Va ser la temporada 2015-16 contra l’Anaitasuna. Els resultats posteriors són encara més amplis, dels 34-29 i 35-28 contra el Logronyo (16-17 i 17-18) a l’exageració de fa alguns mesos a Alacant davant el Conca (34-18). L’edició més ajustada va ser la del 2015, en part pel context. El Barça va disputar la Copa dies després d’aixecar -i celebrar- l’última Lliga de Campions del palmarès del club. Va ser una prèvia poc habitual en la rutina de Xavi Pascual, que va ser més flexible per exigències del guió.

El Barça només ha cedit tres parts a la Copa del Rei des del canvi de format del 2013

Ha aconseguit que l'equip funcioni pràcticament per inèrcia. Només ha cedit tres parts des que la Federació Espanyola va establir l'any 2013 el format de fase final: va perdre el segon temps de les semifinals del curs 2018-19 (parcial d'11-14 per acabar imposant-se per 28-24), el primer tram dels quarts de final contra el Valladolid del 2017-18 (14-17 en el marcador) i els últims trenta minuts de la semifinal del 2016 (13-15, 33-27 com a resultat global). L’anàlisi del rendiment ofensiu i defensiu és àmpliament positiu. La diferència de gols en el partit pel títol és de 42 entre els 205 gols a favor (34 de mitjana, en la línia de la temporada regular a la Lliga de Campions) i els 163 rebuts (27 per jornada).

651x366 Víctor Tomás aixeca la Copa del Rei de la temporada 2018-19 / EFE Víctor Tomás aixeca la Copa del Rei de la temporada 2018-19 / EFE

Les dades es fan extensibles a la Copa Asobal, l’altre gran torneig del KO en el calendari estatal. El Barça va revalidar al desembre la condició de campió després de nou anys de domini absolut, parcial a parcial. Des de l’edició del 2011 (victòria contra l’Ademar de Lleó 28-27) no ha perdut cap període entre l’eliminatòria de semifinals i la final. El resultat més ampli van ser els 14 gols del 2018 davant el Bidasoa d’Irun, el 37-26 en el derbi català del 2014 i el +8 de la victòria sobre el desaparegut Atlètic de Madrid del 2012.

El caos del derbi

El gran mèrit del Barça és controlar la mística dels dies de Copa. El Fraikin Granollers exagera aquest escenari extraesportiu. Arriba al derbi de quarts de final amb poques pretensions i un marge ampli per a les heroïcitats. Ha de ser la seva edició. Serà l'última abans d'un canvi de cicle forçat per la situació contractual de la plantilla (més d'una dotzena de jugadors acaben contracte a l'estiu) i les sortides dels homes franquícia. El torneig de la Caja Mágica guanya un component identitari per a una generació que ha sigut una alternativa real al domini blaugrana.

Si els blanc-i-blaus són capaços de sumar control al caos emotiu d'un derbi, i trenquen el guió rival, poden tenir alguna opció. "Hem d'estar molt preparats per si no tenen el dia i podem lluitar per la victòria. Si ells no ens volien, estem en igualtat de condicions. Suposo que és per la rivalitat històrica que tenim. Ells són els principals favorits", explica Antonio Rama, en el seu paper de fredor pública per mantenir la tensió del vestidor. El gallec va ser l'últim tècnic estatal que va guanyar contra el vigent campió. Aquell 28-29 de fa gairebé dos anys al Palau Blaugrana va establir un precedent de dues lectures.

"Ha passat molt de temps de la victòria del Palau. Ens va anar bé el resultat, però també va tenir una lectura negativa. Ara el Barça surt encara més concentrat per jugar contra nosaltres. Hauríem preferit creuar-nos en una altra eliminatòria, crec que els grans perjudicats d'aquest derbi som nosaltres", assegura. A la Copa i a la Minicopa, en categoria de cadets, no hi ha matemàtiques. Barcelonins i vallesans lluitaran per un lloc a les semifinals de dissabte contra el guanyador de l'Ademar-Logronyo. Anaitasuna, Conca, Bidasoa i Benidorm completen l'altra banda del quadre.