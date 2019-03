Un tràmit per evitar mals majors

El Barça Lassa d'handbol tanca aquest dissabte la fase de grups de la Lliga de Campions contra el Rhein-Neckar Löwen amb els deures fets. Els blaugranes van assegurar-se la primera plaça i la classificació directa a quarts de final a la pista del Montpeller. Era el primer gran objectiu de la temporada. La secció, amb Xavi Pascual al capdavant, entén que evitar una eliminatòria a doble partit (els vuitens) minimitza el desgast de la temporada i assegura –sobre el paper– bons resultats.

La disputa d'una competició de seleccions al gener complica el calendari d'handbol, ja de per si molt ple durant la primera volta entre Lliga, Copa Asobal, Supercopes, Mundial de Clubs i Champions. El Barça pot agafar aire i dosificar-se les pròximes setmanes amb l'exigència tèbia dels partits domèstics. La plantilla ho necessita. Cedric Sorhaindo encara està de baixa per la lesió a la cama dreta que va patir durant el Mundial i la primera línia segueix arrossegant molèsties.

Entenent que fer net és una utopia, el repte és agafar el to físic i promocionar el joc per arribar a l'habitual pic que preveuen les planificacions esportives. El partit contra el Löwen és una distracció a mitges entre números i rotacions. L'equip no necessita els dos punts, però pot definir el seu camí cap a la 'final four' de Colònia. Guanyar suposaria evitar els alemanys i el factor 'Mannheim' a la fase de quarts de final.

La filosofia continental del Löwen

El seu rival sortirà del creuament entre el Nantes dels exblaugranes Lazarov, Gurbindo, Balaguer i Rivera, matemàticament quart del grup B, i el cinquè classificat del quadre del Barça, el Kielce, amb un asterisc. Els polonesos tenen els mateixos punts que el Rhein-Neckar. Mantindran la posició si guanyen al Veszprem a casa o si l'equip de la Bundeslliga no puntua al Palau Blaugrana. El Barça podrà decidir entre dues alternatives de nivell que habitualment van a més durant l'últim tram de competició.

La premissa és evitar un hipotètic l'aparellament amb els lleons. La seva condició de cinquè-sisè és enganyosa. La filosofia dels de Nikolai Jacobsen a la Lliga de Campions és no enfonsar el vaixell a la fase de grups i fer un pas endavant en els moments del tot o res. "El nivell de tots els equips fa impossible predir quina posició t'assegura una eliminatòria assequible. La competència és màxima. Has d'estar preparat per a qualsevol partit. Ser tercer, quart o cinquè no t'hipoteca les opcions d'arribar a la fase final", expliquen a l'ARA des del club.

La Lliga alemanya sempre serà la seva prioritat, fins al punt que l'any passat van enviar el segon equip a disputar els vuitens europeus per incompatibilitat amb el calendari domèstic. Per prestigi internacional, pels contractes televisius i per raonament empresarial. Des d'aquí s'explica aquesta desídia per la corona continental. El Barça veu en aquest posicionament un caramel enverinat. La temporada 2013/14 va haver de patir per batre el Löwen als quarts de final i classificar-se per a les semifinals. Derrota 38-31 a l'anada i resultat històric a Barcelona (31-24).