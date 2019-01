Una jugadora d'handbol sueca es retira després d'admetre que va néixer "en el cos equivocat"

La fins ara jugadora d'handbol sueca Louise 'Loui' Sand, més de cent vegades internacional amb la selecció absoluta, ha anunciat la seva retirada amb 26 anys després d'explicar que sent que va néixer "en el cos equivocat" i que s'identifica com a home trans.

Sand havia avançat inicialment la seva decisió a la xarxa social Instagram, encara que va ser després, en un podcast, quan va explicar el motiu que l'ha portat a trencar el contracte que tenia signat amb el Fleury francès.

"Ho he passat molt malament en els últims temps. Sempre he sabut a què es devia, cosa que d'alguna manera és bo. He nascut en el cos equivocat. Si fos una persona anònima sense minuts a la pantalla de televisió hauria sigut molt més senzill", ha afirmat en el podcast la popular jugadora.

En declaracions aquest dimarts a la televisió pública sueca SVT, Sand ha assegurat que confessar la seva verdadera identitat sexual ha sigut un "alleujament" i que havia estat meditant la seva retirada des de feia "molt temps". "Em sento molt alliberada per no haver de respondre a preguntes sense necessitat de mentir. Sempre he sigut una persona molt oberta", ha declarat.

Sand, que forma parella amb la futbolista sueca internacional Emma Berglund, ha assenyalat que, ara que li han diagnosticat disfòria de gènere, és a dir, la seva condició d'home trans, començarà un tractament amb hormones per dur a terme la seva transició de gènere.

L'anunci ha provocat nombrosos missatges de suport a les xarxes socials a Sand, que ha dit sentir-se desbordat per les mostres d'"amor" rebudes, tant de familiars i amics com de desconeguts.

Després de guanyar diverses lligues sueques amb el Sävehof, Loui Sand va marxar a l'handbol francès fa dos anys per fitxar pel Brest Bretagne, que va abandonar aquesta temporada per incorporar-se al Fleury.

Sand, que juga d'extrem, suma 105 partits amb Suècia, en els quals ha marcat 221 gols, i ha disputat set fases finals amb la seva selecció, amb la qual va aconseguir el bronze a l'Europeu del 2014.