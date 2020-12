Aïllar Colònia per tancar la Champions del covid

La final four de la Lliga de Campions reconcilia per moments l’handbol amb el seu estatus de producte punter en el mercat d’elit. Els quatre partits que se celebren al Lanxess Arena de Colònia transcendeixen l' statu quo que imposa la temàtica futbolística en un punt mitjà –ben trobat– entre classisme i avantguarda. Cada element és imprescindible. La Federació Europea (EHF) creu que un únic aparador pot potenciar la indústria: l’estudi de camp aconsegueix un reclam, es genera afició i se’n recullen els beneficis. La seva convicció empresarial ha fet que el Barça, el París Saint-Germain, el Kiel i el Veszprém volessin diumenge a la ciutat alemanya per disputar les semifinals de l’edició de la Lliga de Campions 2019-2020. Els quatre millors equips (segons una meritocràcia circumstancial) remataran la temporada passada set mesos més tard en l’esclat de la realitat coronavírica, amb més simbolisme que exponents tangibles. De nou, els detalls.

El Lanxess obre els seus vestidors (que no les graderies, que seguiran tancades) no per obligació contractual. L’EHF assegura a l’ARA que la fase final es disputa amb aquest decalatge per "convicció pròpia, no perquè no hi hagi una alternativa": "Crèiem que l’handbol necessitava que es disputés, per repercussió. Si no la jugàvem estalviàvem diners. Ara tindrem més pèrdues que suspenent-la, pels premis, el pavelló, la realització televisiva. Seria més econòmic liquidar els contractes que ja s’havien signat. Aquí no parlem d’un sí o sí. La gent ha d’entendre que els altres clubs que formen part de la Champions rebran menys ingressos perquè han donat el vistiplau a la disputa d’una segona final four. Hem assumit el repte de fer-la, endavant, però ha de sortir bé. El treball per definir un reglament sanitari ha sigut enorme", comenta el nucli directiu de l’ens continental.

Prevenir i actuar

El control arriba a tots els nivells, de les grans infraestructures a aconseguir que els seus participants hagin substituït les mascaretes de tela corporatives (i la seva connotació de marxandatge popular) per FPP2 i teixit quirúrgic. L’EHF ha sigut obsessiva en la confecció d’un sistema de bombolla de 24 hores. La final four depèn directament de la salut dels seus actors. Per evitar una única errada s’han valorat un centenar d’escenaris hipotètics que definissin tallafocs com a via directa per segmentar els riscos. "Esperem que tothom faci els deures com els ha de fer. Seria molt complicat tirar endavant la final four amb quatre o cinc positius. Hem de fer-ho molt bé, perquè estem convençuts que l’edició del juny serà molt semblant", insisteixen des de la Champions.

El pla va començar dies enrere a les Ciutats Esportives dels quatre finalistes. Cada membre de l’expedició a Alemanya havia de sotmetre’s a una PCR abans de reincorporar-se a la rutina d’entrenaments. La Champions va voler descartar els resultats dubtosos fent un segon control abans del viatge i una tercera prova a l'arribar a les instal·lacions de l’hotel-bombolla. Aquest serà el centre neuràlgic de la final four. Tots els equips dormiran en el mateix edifici. Cadascun té assignada una planta, una sala per fer els àpats i un ascensor per moure’s amb relativa llibertat. Les sessions d’entrenaments en dia de partit sí que es faran en quatre pavellons diferents, per no haver de desinfectar constantment la mateixa pista. La precaució és exhaustiva. Són tan importants les directrius que haurà de complir el Barça abans de debutar aquest dilluns contra el PSG (18.00 h, Esport3) com la responsabilitat individual. Els jugadors tindran assignat un rol durant els desplaçaments. Sempre s’asseuran, dinaran i dormiran amb el mateix company, seguint la línia de definir petits focus d’alarma. L’obligació autoimposada de lluitar per la seva desena Champions passa a ser un punt més del programa general.