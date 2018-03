Arriba l'hora de la veritat per al Voltregà i el Lleida a Europa

A la segona màxima competició europea de clubs d'hoquei patins, la Copa CERS, aquest dissabte els dos conjunts catalans que disputen els quarts de final, el CP Voltregà i l'ICG Software Lleida, es juguen les seves opcions de passar a les semifinals. El conjunt d'Osona va empatar 6-6 davant el Correggio italià a l'anada i buscaran definir el seu passi a casa aquest dissabte a les 21 h. Per la seva part, el conjunt lleidatà viatja a la complicada pista del Tomar portuguès amb una renda de dos gols després d'haver guanyat (4-2) a l'anada a Lleida. El partit es jugarà a les 19 h a la pista dels portuguesos.

D'altra banda, en la màxima competició continental, la Lliga Europea, aquest dissabte es completarà la fase de grups on els tres equips catalans que hi participen afronten partits intranscendents. Al grup A, el Reus Deportiu rep l'ERG Iserlohn i, facin el que facin, els catalans ja tenen garantida la primera plaça del seu grup. Molt similar és la situació del Barça que, emmarcat el grup C, acabarà primer (han guanyat tots els partits) i ja ha jugat el compromís que li correspondria aquest cap de setmana. En canvi, al grup B, el Vic no té cap opció de passar als quarts de final i aquest visita la pista del Follonica per aconseguir, almenys, sumar la seva primera i única victòria en aquesta edició de la Lliga Europea.