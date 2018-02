El Barça Lassa allarga el seu regnat a la Copa del Rei d'hoquei patins (1-2)

L'últim equip que havia aconseguit tres Copes del Rei d'hoquei consecutives havia estat el Liceo a la dècada dels 90. A la dècada dels 2000 el primer en fer-ho ha estat el rei de Copes, el Barça Lassa. Els homes d'Edu Castro, que suma el seu primer títol important com a entrenador blaugrana (va guanyar també la Supercopa d'Espanya a principi de temporada), s'han imposat per 1-2 a la final disputada al Pavelló Municipal d'Esports de Lloret de Mar i s'emporten així el seu vint-i-dosè títol, gràcies en bona part a l'encert a pilota aturada i un immens Sergi Fernández sota pals, que ha acabat designat com a MVP. El Barça, que ha rebut el suport del president Josep Maria Bartomeu a l'hotel, ha sortit amb una marxa més i en només mig minut ja ha obligat Xavi Malián a realitzar dues aturades de mèrit. El Liceo, que feia catorze anys que no jugava una final de Copa, ha començat un pèl nerviós i ha comès força imprecisions en intents de possessions llargues. Mica en mica, però, els de Juan Copa han anat reajustant marques defensives, amb ajudes constants a l'interior de l'àrea per anul·lar un Pablo Álvarez menys actiu que mai. César Carballeira topava amb Sergi Fernández en la primera opció clara de gol per als gallecs, i posteriorment Sergi Miras enviava la bola al pal en una canonada des de la dreta. I és que a diferència d'altres partits, el Liceo ha rotat tots els seus jugadors per igualar forces en l'aspecte físic, donant entrada fins i tot a Martín Payero amb 40 anys.

Al quart d'hora de joc entre Malián i el pal evitaven el gol de Xavi Barroso, i curiosament, després que un dels àrbitres avisés la banqueta gallega que no toleraria més protestes, Matías Pascual veia la blava pel Barça i concedia una falta directa al Liceo. Afortunadament per als interessos blaugranes, Martín Payero llançava directament fora i en el refús Sergi Fernández evitava el primer gol gallec. Encara en inferioritat numèrica, Ignacio Alabart forçava la desena falta rival però no era el dia d'Álvarez, a qui el pal negava la diana en un llançament de directa potent. Malgrat recuperar la igualtat numèrica, el Barça passaria els seus pitjor moments en els últims minuts del primer temps. Una doble ocasió de Marc Coy amb aturades estel·lars de Sergi Fernández i un gol anul·lat a Carlo di Benedetto per aixecar prèviament l'estic massa alt han posat la por al cos de l'afició blaugrana desplaçada fins a Lloret, que no ha parat d'animar. Abans del descans, Fernández tornaria a salvar els de Castro aturant una falta directa a Josep Lamas.

Com a l'OK Lliga, desequilibren dos gols a l'inici de la segona part

A la represa, però, ha canviat tot com un mitjó. Tal com havia succeït al duel entre els dos equips a l'OK Lliga, el Barça deixava amb un pam de nas un Liceo superior fins al moment amb dos gols consecutius. Primer Sergi Panadero transformava un penal provocat per Matías Pascual, i tot seguit Pau Bargalló batia Malián en una falta directa per blava a Josep Lamas. Veient el panorama, Juan Copa demanava temps mort i els gallecs tornaven a connectar-se. Sergi Fernández, però, s'ha erigit en un mur. Primer aturava en dues ocasions un penal de Sergi Miras on fins i tot es permetia el luxe d'allunyar la bola amb el patí a l'aire, i posteriorment aturava també en doble intervenció una directa executada per Dava Torres per blava a Marc Gual.

Els d'Edu Castro no només no patien en la inferioritat numèrica sinó que a més han realitzat una masterclass de com mantenir el control de la bola jugant a les quatre cantonades amb només tres jugadors de pista. Fernández seguia guanyant-se a pols l'MVP però ha demostrat que també és humà encaixant finalment l'1-2 després d'una doble aturada estel·lar i veient com Di Benedetto el superava engaltant a l'aire amb la cullera. Amb el marcador ajustat, es presumia decisiva la pilota aturada. Ni uns ni altres, però, es mostrarien efectius, ja que Fernández tornava a agegantar-se aturant una nova directa a Edu Lamas i Bargalló topava amb el pal quan semblava que la bola entrava. Quedaven uns últims minuts d'infart, on Malián mantenia amb vida el seu equip i Fernández evitava la pròrroga amb les seves aturades. Per tal d'evitar ensurts d'última hora, el Barça allargava les seves possessions però el Liceo ha decidit acabar amb cinc jugadors de pista i Edu Castro ha ordenat un rombe per tapar millor els espais. Tot i la insistència gallega, el Barça ha sabut resistir i amb una nova Copa a la butxaca llançava un avís al conjunt gallec de cara a l'OK Lliga, on mantenen un frec a frec amb només dos punts de diferència a favor dels blaugranes.