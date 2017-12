El Barça Lassa d'hoquei tanca l'any amb victòria contra el Voltregà (0-1)

El Barça Lassa d'hoquei patins han sumat la victòria contra el Sant Hipòlit de Voltregà (0-1) en l'últim partit del 2017, disputat i marcat per la intensitat de tots dos equips. El porter Aitor Egurrola, clau amb grans aturades, ha mantingut el conjunt blaugrana per davant en el marcador després del gol de Pablo Álvarez a l’equador de la segona part. L'acció del jugador argentí va decidir el partit al minut 25. "Hem patit molt però hem aconseguit tres punts molt suats. Els jugadors tenen ara una setmana per descansar i per tornar amb totes les ganes del món", ha comentat l'entrenador Edu Castro després de l'enfrontament.

El Barça ocupa la segona posició per darrera d'un Liceo indomable. L'equip gallec s'ha imposat a la pista del ICG Software Lleida (2-9) i lidera la classificació amb 39 punts, dos més que el Barça. Josep Lamas, amb dos gols, ha situat el 0-2. I Di Benedeto ha afegit el 0-3. La reacció local ha arribat amb els gols de Dario Giménez i César Candanedo, però Lamas, amb el seu tercer gol, ha aturat la reacció dels locals. Sergio Miras, Cesar Carballeira, David Torres, Sergio Miras i Marc Coy han tancat la golejada del Liceo.

Triomf del Reus a Vic

El Reus és tercer després de guanyar a la pista d’un Vic lluitador per 4-6. Joan Salvat ha fet el primer gol local, però Jordi Urbano, amb dos gols, ha posat els osonencs per davant. Encara a la primera part, Albert Grau ha fet el 3-1 i Marc Torras, el 3-2. El mateix Torra ha empatat ja a la segona part, i el Reus ha marcat diferències amb els gols de Raúl Marin de falta directe i Marc Torras. Marin, de nou de falta, ha fet el 3-6. Mia Ordeig ha fet el 4-6, però el Reus no ha patit en els darrers minuts.

El Noia punxa a casa

El Noia Freixenet, ja classificat per la Copa, ha punxat a casa amb el Caldes (1-1). El Noia, quart amb 28 punts, manava gràcies al gol de Martí Casas, però el Recam Làser Caldes ha empatat gràcies a Pol Galbas i viu còmodament al centre de la classificació. També ha acabat 1-1 el duel entre un Palafrugell que segueix tercer per la cua, i un Vendrell que vol ser a la Copa. Pol Vives ha fet el gol local i Eduard Fernández ha salvat un punt per als visitants.

Triomf vital de l'Arenys de Munt

A Igualada, l'equip local no ha patit contra el PAS Alcoi (7-4) amb gols d'Oriol Vives, Sergi Pla (3), Roger Bars, Miquel Solé i Cesar Vives. L'Igualada manava per 7-2, però dos gols visitants han retallat diferències en els darrers minuts. I un dels resultats del dia ha estat el segon triomf de l'Arenys de Munt, primera fora de casa de la temporada, a la pista d'un rival directe com és l'Asturhockey (2-4). Tres gols de Gerard Cusachs permetent als maresmencs deixar de ser cuers. Xavier Gurri ha fet el 2-4 definitiu a manca de 15 segons.

Triomf del Girona al derbi

La catorzena i penúltima jornada de la primera volta va arrencar divendres amb el duel gironí entre el Girona CH i el Lloret. El conjunt de Ramon Benito va golejar per 4-0 al Lloret. Al descans, el gol de Manel Garcia acostava els locals a la Copa. A la segona part, tres gols en els darrers set minuts, obra de Manel Garcia, Borja Ramon Contreras i Oriol Garcia van tancar el resultat.