El Barça Lassa goleja a la pista del Benfica (4-8)

El Barça Lassa d’hoquei patins ha sumat aquest dissabte una important victòria a la pista del Benfica (4-8) en la Lliga Europea. El conjunt blaugrana ha hagut de remuntar per acabar sumant la golejada. És la primera vegada en dos anys que el Barça supera el Benfica. El Reus també s'ha imposat amb contundència a domicili contra l’Oliveirense (3-6). El Club Pati Vic, per la seva banda, no ha pogut passar de l’empat (1-1) contra el La Vendeenne.