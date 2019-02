El Barça Lassa fa història encadenant per primer cop quatre Copes del Rei d'hoquei patins (1-4)

Reus 2019 serà una Copa d'hoquei patins per a la història. Durant quatre dies la capital del Baix Camp ha acollit per primer cop juntes la Copa del Rei i la Copa de la Reina, amb el Telecable Gijón sumant la seva quarta Copa de la Reina i el Barça Lassa encadenant per primer cop a la seva història quatre tornejos del KO consecutius, una fita que només havia aconseguit fins ara l'Espanyol a la dècada dels 50. Els blaugranes han golejat per 1-4 un Deportivo Liceo que ha sabut resistir a la primera part per acabar sucumbint a un Barça superior a la segona.

Els homes d'Edu Castro, sota l'atenta mirada del president Josep Maria Bartomeu a la llotja, han sortit amb força per intentar avançar-se en el marcador, però han topat amb les bones aturades de Xavi Malián. El Liceo, amb menys profunditat de banqueta en aquesta Copa per les baixes dels germans Lamas i un Marc Coy que ha jugat infiltrat aquests dies, ha intentat allargar al màxim les possessions per intentar respirar amb la bola controlada i s'ha defensat amb ordre. Així, ha aconseguit domar la bèstia blaugrana durant força minuts i s'hauria pogut avançar en una entrada lateral de Sergi Miras que ha marxat per sobre del travesser. Com en les anteriors eliminatòries, la segona unitat, liderada per Ignacio Alabart, ha revitalitzat l'atac blaugrana i, si no fos per un providencial Facundo Bridge, el Barça hauria pogut avançar-se en una rematada a boca de canó de Pablo Álvarez.

El Barça prem l'accelerador

El guió ha girat com un mitjó a la represa. El Barça ha posat la cinquena marxa i ha convertit el partit en un anada i tornada més fidel al seu estil. Al minut 27 Pau Bargalló obria la llauna amb una rematada dins l'àrea que Malián intentava refusar sense èxit, mentre que sis minuts després Marc Gual aprofitava una bona combinació amb un Joao Rodrigues situat darrere la porteria per començar a obrir forat.

El tècnic gallec, Juan Copa, demanava temps mort per evitar que la final quedés sentenciada abans d'hora i semblava que el Liceo ressuscitava, ja que Carlo Di Benedetto tenia l'1-2 amb una bola al pal i Marc Coy era objecte d'un penal que els àrbitres treien fora de l'àrea. En canvi, els àrbitres sí que assenyalaven una pena màxima a favor del Barça que aturava Malián en primera instància, però Rodrigues es mostrava atent al refús i anotava un 0-3 que aniria seguit a continuació d'una nova diana d'Álvarez en un contraatac letal a passada d'Alabart. Els de Castro encara haurien pogut eixamplar la ferida si no fos per les bones intervencions de Malián, mentre que els gallecs aixecaven la bandera blanca i només aconseguien maquillar el marcador a les acaballes amb un gran llançament lateral de Payero amb la cullera. El Barça torna a col·locar la primera pedra per intentar revalidar el triplet.