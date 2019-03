El Barça Lassa d'hoquei patins renova Edu Castro fins al 2022

El Barça Lassa d'hoquei patins ha arribat a un acord amb el tècnic Edu Castro per renovar el contracte que el lliga al club fins al 2022.

L'entrenador ha signat aquest dimarts l'ampliació acompanyat per Josep Ramon Vidal-Abarca, directiu del club; Albert Soler, director d'esports professionals del Barça, i Toni Miró, mànager esportiu.

Castro, que acabava contracte el 30 de juny, s’ha mostrat agraït per l'oportunitat d’allargar la seva etapa al Barça, que va començar el 2005 com a entrenador d’hoquei formatiu i que es va completar quan va arribar al primer equip el juny del 2017. "La renovació és la recompensa a una feina ben feta pel nostre grup de treball", ha dit Castro, que ha afegit: "Seguirem amb la mateixa il·lusió per treballar al millor club del món i amb el millor equip del món".