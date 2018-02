El Barça comença amb una demostració de força contra el Girona (5-1)

El Barça Lassa ha debutat a la Copa del Rei fent valer la efa de favorit que segons el tècnic, Edu Castro, llueix a l'escut blaugrana. Tot i veure com el Citylift Girona s'avançava en el marcador, els blaugranes han acabat demostrant per què són els vigents campions de les dues últimes Copes imposant-se per 5-1 contra un Girona tendre que ha pagat el seu debut en l'actual format de la Copa, ja que la seva última participació es remuntava a la dècada dels 90 i a un subcampionat en la segona edició de l'any 1945.

El guió ha estat l'esperat. El Barça portava la iniciativa amb ocasions clares per avançar-se, com una rematada de Pablo Álvarez que refusava Jaume Llaverola. El Girona, en canvi, preferia incidir en possessions llargues i xuts exteriors per intentar sorprendre Aitor Egurrola en primera o segona instància. Per moments semblava que es repetia la història de l'últim enfrontament entre els dos equips al Palau Blaugrana. Llaverola, el jugador més veterà de l'OK Lliga, amb 42 anys, es feia gegant sota pals amb aturades estratosfèriques d'esquena, i Raúl Pelicano creava pànic a la defensa blaugrana en algunes accions aïllades. En una d'aquestes, Pelicano penetrava dins l'àrea des de la banda esquerra i, tal com va passar en l'anterior duel, situava el Girona al davant després de vuit minuts amb la col·laboració, això sí, del pal i l'esquena d'Egurrola.

A diferència d'aquella ocasió, però, els de Castro han reaccionat ràpid. Només un minut més tard, l'habitual connexió entre Gual i Álvarez ha donat els seus fruits, i l'argentí restablia les taules amb una rematada subtil per batre Llaverola. Les coses encara es torçaven més per als de Benito quan als tretze minuts Oriol Garcia rebia un cop d'estic involuntari a la cara i havia de ser retirat en camilla, fet que obligava a aturar el joc durant una estona per netejar una pista ensangonada per l'impacte rebut pel jove jugador del conjunt gironí, un infortuni que semblava que deixava tocats els seus companys, ja que el Barça ha gaudit dels seus millors minuts i Llaverola havia de treure aigua com podia. El Girona, a més, cometia una novena falta que el condicionava en excés.

Finalment, al minut dinou el Barça aconseguia capgirar el marcador mitjançant Ignacio Alabart, que aixecant i picant la bola per sobre de Llaverola es treia l'espineta d'una gran aturada anterior amb la careta del porter igualadí. Ramon Benito, veient el patiment dels seus homes, ha demanat temps mort i abans del descans haurien pogut empatar en un xut des de pròpia pista de Pelicano que Borja Ramon ha desviat fora per ben poc.

El Barça remata a la represa

A la represa de nou Llaverola i Pelicano, els jugadors franquícia i més veterans del Girona, intentaven carregar-se l'equip a l'esquena. De fet, Pelicano ha fregat l'empat amb un xut de cullera amb una mà que desviava Egurrola amb el casc, però quan semblava que els de Benito podien ficar-se en el partit els blaugranes han sentenciat amb dos gols consecutius. Primer Álvarez feia el seu segon gol en un contraatac i tot seguit un altre argentí, Ordóñez, aprofitava un bloqueig de Panadero per quedar-se sol i afusellar un impotent Llaverola, que demanava als seus companys un últim esforç.

El mateix Llaverola evitava el cinquè aturant una falta directa a Ordóñez, mentre que a l'altra porteria Egurrola feia el mateix amb Pelicano en la desena falta blaugrana. Ja al tram final, Alabart tancava el marcador amb un golàs des de fora de l'àrea. Per al Barça, però, no tot eren bones notícies, ja que Matías Pascual, Pau Bargalló i Pablo Álvarez han patit problemes físics i encara no se sap si poden jugar a les semifinals d'aquest dissabte contra el guanyador del Reus Deportiu-ICG Software Lleida, que tancarà a continuació la jornada de quarts de final a les 21.00 hores.