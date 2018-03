El Benfica acaba amb el somni europeu del CP Voltregà femení (5-4)

El CP Voltregà s'ha quedat sense el somni de poder revalidar el títol a la Lliga europea d'hoquei patins després de caure derrotat (5-4) davant el Benfica, el conjunt amfitrió de la 'final four'. Les catalanes, entrenades per l'exjugador del Barça Beto Borregán, han anat la majoria del matx per davant, però un gol a tres minuts del final Macarena Astorga ha significat el 5 a 4 definitiu.

El resultat final ha estat una autèntica galleda d'aigua freda per a un Voltregà que havia aconseguit arribar al descans amb el marcador favorable d'1 a 3 després d'haver capgirat un 1 a 0 inicial de les portugueses als dos minuts de començar el partit. A la segona meitat, el conjunt local ha escurçat distàncies (2-3) davant un Voltregà més defensiu i especulatiu que ha contestat, però, amb el 2-4 obra de Berta Tarrida que ha firmat un hat-trick. Semblava que les catalanes tenien el matx sota control però les locals, esperonades per la seva gent, ha aconseguit empatar el duel i, a dos minuts del final, ha arribat el 5-4 definitiu.

El Benfica espera ara el rival a la final que sortirà del guanyador del duel entre l'Hostelcur Gijón i l'Stuart HCM portuguès d'aquest dissabte (19.00 h). La final del títol que no podrà revalidar el Voltregà, que sí que aquesta temporada ha guanyat la Copa de la Reina, es jugarà aquest diumenge a les 18.00 h al pavelló del Benfica a Lisboa.