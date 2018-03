El Calmar Vilanova guanya la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins per segon cop

El Calmar Vilanova ha aconseguit proclamar-se campió de la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins després de superar a la final l'Hostelcur Gijón (1-2). Així, les vilanovines, que eren les amfitriones de la competició, han aconseguit que la Copa es quedi a casa.

El partit no ha començat bé per a les catalanes. L'Hostelcur Gijón, l'únic dels vuit equips que disputaven la competició que no era català, s'ha avançat en el marcador gràcies al gol de Maria Díez. Amb aquest mínim avantatge a favor de les asturianes s'ha arribat al descans.

El Vilanova, però, ha seguit perseguint el seu somni. I Maria Córdoba ha aconseguit l'empat. A les acaballes del partit, les vilanovines han marcat el gol del triomf gràcies a un penal transformat per Daiana Silva, que ha superat a la perfecció Elena Lolo.

Les asturianes s'han abocat a l'atac en els últims minuts, però el Vilanova s'ha defensat molt bé i ha aconseguit sumar la segona Copa de la Reina del seu palmarès després de la que van guanyar l'any 2009.