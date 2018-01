Inesperat empat del CP Voltregà contra l'Iserlohn (4-4)

El CP Voltregà ha empatat contra l'Iserlohn alemany (4-4) el partit d'anada dels quarts de final de l'Eurolliga i s'ha complicat la seva classificació per disputar la 'final four'. L'equip osonenc, vigent campió d'Europa els dos últims anys, no ha pogut aconseguir la victòria a casa.

Les alemanyes s'han avançat amb un 0-3 amb gols de Laura Larocca (dos) i Runge que ha encès totes les alarmes. L'equip entrenat per Beto Borregán ha fet tres gols consecutius i ha empatat el marcador, però l'Iserlohn no ha permès la remuntada i s'ha tornat a avançar per mitjà de Wichardt. Barceló ha fet el definitiu empat a quatre.