L'Igualada Rigat, primer semifinalista de la Copa del Rei d'hoquei patins (0-3)

L'Igualada Rigat ha superat el Noia Freixenet per 0 a 3 i es converteix, així, en el primer semifinalista de la Copa del Rei d'hoquei patins, que es disputa des d'aquest dijous i fins diumenge a Lloret de Mar. Els sadurninencs, que partien com a teòrics favorits i que no podran donar una última alegria al seu capità, Jordi del Amor, que ja ha anunciat que penjarà els patins a final de temporada, s'han estavellat una vegada i una altra contra la teranyina defensiva del seu extècnic Ferran López, i els igualadins, més efectius, s'han acabat emportant el primer partit de quarts de final al Pavelló Municipal de Lloret.

El Noia ha sortit més fort i en la primera jugada del partit s'hauria pogut avançar en una doble ocasió de Nil Roca, que ha topat amb Elagi Deitg. L'Igualada, que a les seves files compta amb el primer andorrà a jugar una Copa del Rei en l'actual format, Gerard Miquel -anteriorment ho havia fet Carles Puig amb el Noia, però en l'anterior format-, no s'ha pogut apropar a l'àrea sadurninenca fins al minut quatre, quan Sergi Pla es plantava sol davant Xus Fernández, però la seva rematada marxava per sobre del travesser. Amb el pas dels minuts, però, el conjunt dirigit per Ferran López s'ha anat trobant més còmode a partir d'una defensa més intensa i en un dels primers llançaments a porteria Sergi Pla sorprenia Fernández amb un potent xut de pala des de la distància (0-1).

El 0 a 1 feia mal als de Pere Varias, que no trobaven la manera de generar perill i cometien força imprecisions en la possessió de la bola. A partir d'un temps mort al quart d'hora de joc, però, el Noia ha pressionat més amunt per dificultar la sortida igualadina i abans del descans hauria pogut aconseguir l'empat mitjançant un incisiu Humberto Mendes. Primer l'angolès veia com Deitg salvava el gol en un un contra un després d'una bona recuperació de Roca i posteriorment era el pal que frustrava la diana de Mendes.

El Noia, amb més cor que cap

A la represa, però, nova galleda d'aigua freda per als de Varias. Tety Vives, en una mitja volta des de fora de l'àrea, situava el 0-2 i començava a encarrilar la victòria per als de l'Anoia, que, a més, veien com el seu rival es veia amenaçat amb nou faltes. El Noia ha posat setge a la porteria de Deitg, però amb més cor que cap, i això ha deixat espais al contraatac per a un possible tercer gol igualadí. Xus Fernández mantenia viu el seu equip aturant de manera miraculosa una falta directa que semblava que es colava de Met Molas després d'una falta en atac d'Arnau Xaus molt protestada pels de Varias, que també reclamarien un possible gol fantasma, finalment no concedit.

A set minuts per al final es produirien les dues accions clau que acabarien fent decantar la balança. En una àrea, un immens Elagi Deitg evitava l'1-2 de Sergi Llorca i, a continuació, a l'altra àrea Roger Bars dictava sentència amb el 0 a 3. Ja a les acaballes, l'Igualada cometia la desena falta, però de nou Deitg s'interposava en el camí del gol a Martí Casas en la falta directa.

Ara l'Igualada espera rival entre el Liceu i el Lloret Vila Esportiva, que buscaran el segon bitllet per a les semifinals (21.00 h / Esport3).