El Liceo i el Lleida Llista protagonitzaran la primera semifinal de la Copa del Rei

Si la jornada inaugural de la Copa de la Reina al Pavelló Olímpic de Reus ha estat marcada per les sorpreses, la Copa del Rei no ha estat menys. El Deportivo Liceo golejava per 5-1 i solucionava per la via ràpida el primer encreuament de quarts de final contra l'Igualada Rigat, però en canvi el Lleida Llista Blava sorprenia deixant fora l'amfitrió, el Reus Deportiu Miró, per 1-2. La semifinal entre Liceo i Lleida es disputarà dissabte a les 18 hores.

El Liceo, tot i tenir les baixes dels sancionats Josep Lamas i Mikel Abeal i el lesionat Edu Lamas, s'ha mostrat molt superior des de l'inici a un Igualada que no ha pogut contenir les envestides gallegues. Carlo di Benedetto tenia l'opció més clara als primers minuts amb una bola al travesser, i finalment al quart d'hora de joc Sergi Miras obria la llauna amb un llançament de penal impecable a l'escaire. Els igualadins han tingut algunes aproximacions per empatar, però Xavi Malián s'ha mostrat segur sota pals i en un últim minut del primer temps fatídic els gallecs deixaven encarrilat el matx amb dues dianes més de Facundo Bridge i Dava Torres, en un gol molt protestat pels de Ferran López en considerar que prèviament la bola s'havia aixecat massa.

651x366 El Liceo s'ha desfet de l'Igualada a la Copa d'hoquei / RFEP El Liceo s'ha desfet de l'Igualada a la Copa d'hoquei / RFEP

A la represa Ton Baliu insuflava una mica d'oxigen als igualadins anotant el 3 a 1, però els de Juan Copa no s'han inquietat i han tornat a ampliar l'avantatge amb un nou llançament de penal de Miras, aquest cop superant Elagi Deitg per baix. L'Igualada hauria pogut retallar distàncies fruit de la pilota aturada, però Malián aturava una falta directa a Sergi Pla i posteriorment Jordi Méndez no trobava porteria en una directa potent per sobre el travesser. En canvi, els gallecs seguien mostrant-se efectius en aquesta faceta i di Benedetto sentenciava definitivament amb el 5 a 1 a quatre minuts pel final després d'una blava a Tety Vives. Ja a les acaballes, Roger Bars veia com li anul·laven un gol per anotar des de terra.

El Lleida es pren la revenja de Lloret

Per la seva banda, el Lleida demostrava arribar a la Copa amb la lliçó apresa del torneig de l'any passat a Lloret. Aleshores, un intercanvi de cops es decantava per 7 a 6 a favor dels reusencs, mentre que en aquesta ocasió els lleidatans han plantejat un partit basat en una defensa intensa per desesperar l'atac roig-i-negre.

El Reus, tot i no poder comptar amb el cervell de l'equip Romà Bancells, per lesió, ha portat el pes del partit i ha disposat de nombroses ocasions per avançar-se, però topava una vegada i una altra amb Lluís Tomàs. A l'altra àrea, qui colpejava primer era precisament el germà bessó del porter lleidatà, Andreu Tomàs, que sorprenia Càndid Ballart amb una canonada rasa des de mitja pista. Marc Julià disposava de la millor ocasió per als de Jordi Garcia per restablir les taules abans del descans amb una falta directa per blava a Maxi Oruste, però el seu doble ganxo era aturat per un imperial Tomàs i a més la jugada quedava invalidada en rematar des de terra. Julià també reclamaria un penal per una caiguda dins l'àrea, però els àrbitres no assenyalaven res. Un cop recuperada la igualtat numèrica, els d'Albert Folguera fins i tot han tingut dos pals de Roberto di Benedetto (a l'inici havia topat amb un altre) i Maxi Oruste per marxar amb 0-2 al descans.

A la represa el Reus ha intensificat el setge sobre la porteria de Lluís Tomàs, amb més cor que cap. De nou, els pals i Tomàs es convertien en un malson per a la parròquia roig-i-negra, mentre que els lleidatans han sabut esperar el seu moment i eixamplar la feria amb el 0-2 de Joan Cañellas a tres minuts per la conclusió. Malgrat que els lleidatans resistien un quart d'hora amb nou faltes i el Reus retallava distàncies a vint-i-set segons pel final mitjançant Julià, el marcador ja no es movia més. Aquest divendres es completarà la jornada de quarts de final amb el Palau-Vila-sana i el Gijón-Bigues i Riells a la Copa de la Reina i amb el Recam Làser Caldes-Voltregà Stern Motor i el Barça Lassa-Noia Freixenet a la Copa del Rei.