Barça i Liceo, finalistes de la final de la Supercopa espanyola d'hoquei patins

El FC Barcelona Lassa i el Hockey Club Liceo són els equips finalistes de la Supercopa espanyola d'hoquei patins i aquest diumenge (20 h, Esport 3) s'enfrontaran pel títol. En la segona semifinal d'aquest dissabte, els blaugranes s'han imposat al conjunt amfitrió, el Noia Freixenet, per 3-2. Els autors dels gols del conjunt de Sant Sadurní d'Anoia han sigut Humberto Mendes i Edu Fernández. Per part del conjunt que entrena Edu Castro han marcat Pau Bargalló (2) i Ignacio Alabart i

En l'altra semifinal, el conjunt gallec del Hockey Club Liceo ha derrotat (2-3) el Reus Deportiu. El conjunt català, que hagut de remar contra un marcador advers de 0-3, ha pitjat l'accelerador a la segona part però han quedat a les portes de la remuntada. Els autors dels gols gallecs han sigut Di Benedetto, Josep Lamas i Edu Lamas. Per part del Reus, han marcat Cristian Rodríguez i Marc Julià.