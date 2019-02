El Lleida veu com el Deportivo Liceo li pren el somni de la final en un tres i no res (3-1)

El Deportivo Liceo és el primer finalista de la Copa del Rei d'hoquei patins després de superar el Lleida Llista per 3-1. Després d'una primera part sense gols, els homes d'Albert Folguera s'han avançat a la represa des del punt de penal mitjançant César Candanedo, però en dos minuts de rauxa els de Juan Copa han acabat capgirant i s'han emportat el primer bitllet per la final de diumenge (17 h, Esport 3). El rival sortirà del Recam Làser Caldes-Barça Lassa que tancarà la jornada de dissabte a continuació.

El Lleida ha calcat el mateix guió que en l'anterior eliminatòria contra el Reus Deportiu Miró, basat en una defensa tancada i possessions llargues. Fins i tot es podria dir que en certs moments amb més encert, ja que Lluís Tomàs no ha hagut de realitzar tantes intervencions com aleshores. Els gallecs, que en aquesta Copa tenen menys profunditat de banqueta a causa de les baixes dels germans Lamas, no han aconseguit agafar desprevinguts els lleidatans pràcticament en cap moment, mentre que els de Folguera han sabut tenir paciència per trobar el seu moment.

Al tram final del primer temps, els de la Terra Ferma han obligat a lluir-se Xavi Malián en més d'una ocasió i Andreu Tomàs estavellava una bola al pal. A la represa Bruno di Benedetto forçava un penal del seu germà Carlo i a César Candanedo no li tremolava el pols per ajustar un llançament ras al pal esquerre per avançar els lleidatans. De nou, es duia a terme el partit somiat per Folguera.

El Lleida intenta sobreposar-se a dos gols consecutius

El Liceo, però, ha exercit d'equip gran i n'ha tingut prou amb dos minuts de rauxa per endur-se el partit. Al minut 32 Carlo di Benedetto iniciava un contraatac que acabava amb una centrada de Sergi Miras des de la dreta i que Bruno di Benedetto feia arribar amb el patí al segon pal perquè Dava Torres rematés a plaer al fons de la xarxa.

A diferència del partit contra el Reus, els lleidatans es veien obligats a cometre la desena falta i Carlo di Benedetto ho aprofitava per posar per davant els gallecs amb una execució magistral de falta directa. El Lleida, en canvi, no treia profit de la bola aturada, ja que els àrbitres treien fora de l'àrea un penal clar sobre Bruno di Benedetto i el seu bessó Roberto veia com Malián li aturava una directa. Al tram final, els lleidatans apostaven pel cinquè jugador de pista, però quan Miras es disposava a anotar a porteria buida, Candanedo veia la blava i propiciava una nova directa que Carlo enviava al travesser. A 22 segons per la conclusió, però, Miras sí que aconseguia anotar a porteria buida per sentenciar amb el 3-1.