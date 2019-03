Noia Freixenet i Barça Lassa es jugaran un bitllet per a la Final Four de la Lliga Europea d'hoquei patins

La Final Four de la Lliga Europea d'hoquei sobre patins tindrà un representant català. Noia Freixenet i Barça Lassa s'enfrontaran aquest dissabte (20 h, Esport3) a l'anada dels quarts de final de la màxima competició continental. El Pavelló Olímpic de l'Ateneu viurà el primer assalt en un ambient festiu amb moltes activitats paral·leles que s'han preparat per assegurar un ple total per a aquest partit, mentre que la tornada es disputarà al Palau Blaugrana el 6 d'abril.

L'enfrontament arriba només una setmana més tard que els dos equips es veiessin les cares al Palau Blaugrana en partit de l'OK Lliga, en què els blaugranes van guanyar per la mínima (2-1) i van tallar la ratxa triomfal de l'equip de la capital del cava, que abans d'aquesta derrota sumava 13 partits imbatut, amb 12 victòries i un empat. El Barça Lassa, en canvi, segueix amb una temporada impecable, invicte a l'OK Lliga, clar líder de la competició i campió de la Copa Intercontinental i de la Copa del Rei.

L'equip entrenat per Edu Castro, que acumula un total de 22 Eurolligues al llarg de la seva història, s'enfrontarà a un dels equips que més problemes li han portat últimament, malgrat que el balanç dels últims quatre enfrontaments sigui clarament favorable per al conjunt culer amb tres victòries i un empat. El Barça es trobarà amb un equip que ha tornat a la màxima competició europea sis anys després i que encara amb molt bones sensacions el tram decisiu de la temporada. L'equip de Sant Sadurní, entrenat per l'exjugador del club Pere Diverses, només ha guanyat el trofeu en una ocasió, ara fa 30 anys, però espera seguir amb la bona dinàmica de joc que arrossega per donar una alegria a la seva afició i agafar avantatge per quedar-se amb el bitllet per a la final a quatre.

La resta d'enfrontaments d'aquesta ronda, amb marcat accent portuguès, la completen l'Oliveirense - Benfica Lisboa, el Forte dei Marmi - Porto i el Wasken Lodi - Sporting Lisboa.