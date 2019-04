Barça i Noia lluitaran per una plaça a la 'final four' d'hoquei sobre patins

Barça Lassa o Noia Freixenet. Només un dels dos equips catalans serà a les semifinals de la Copa d’Europa d’hoquei sobre patins. Aquest dissabte (18 h, BarçaTV), el Palau Blaugrana dictarà sentència. Els blaugranes arriben a aquest partit de tornada dels quarts de final amb l’avantatge d’un gol que van aconseguir a Sant Sadurní (3-4) fa un parell de setmanes. Els homes entrenats per Edu Castro, que acaba de renovar, intentaran fer valer el factor pista per passar ronda i mantenir viu el somni de revalidar la corona continental. Però els sadurninencs, entrenats per Pere Varias, volen aferrar-se als últims precedents, en què els resultats entre els dos equips han estat molt igualats, per capgirar l’eliminatòria i guanyar-se el passi a la final a quatre. El balanç, però, és clarament favorable als blaugranes aquesta temporada, amb quatre victòries i un empat. En cas de victòria del Noia per un gol de diferència, el partit aniria a la pròrroga i a una possible tanda de penals si el marcador no canvia.

L’última derrota del Barça va ser, precisament, a la Lliga Europea, l’1 de desembre del 2018, quan va perdre per 4-2 contra l’Oliveirense. Però des de llavors els blaugranes han encadenat una ratxa de 23 partits sense perdre. Una victòria o un empat no només els permetria allargar aquesta bona dinàmica en un tram decisiu de temporada, sinó que també els possibilitaria l’accés a una nova 'final four'. Tal com reconeixia en una entrevista al diari ARA, Castro creu que l’equip "ara està molt millor que la primera temporada": "El missatge ha arribat a la plantilla i s’ha vist reforçat amb victòries, i això ajuda molt. La gent està convençuda de la feina que fem". Amb aquest optimisme i amb el convenciment que estan fent les coses bé, afronten un partit de tornada en què no podran comptar amb Sergi Panadero, lesionat. "L’equip ha d’aprendre a jugar sense ell", es resignava Castro. El tècnic gallec sí que podrà comptar amb João Rodrigues, autor del gol del triomf en el partit d’anada, que en la seva primera temporada al Barça està demostrant una gran efectivitat golejadora. El portuguès ha marcat 47 gols en 45 partits i és el pitxitxi de la competició europea amb 15 gols en set partits.

El Noia, per la seva banda, també té ganes de seguir en el seu particular somni europeu. I ho vol fer de bracet de tres jugadors que han aconseguit la mateixa xifra de gols que el blaugrana: Costa, Llorca i Da Silva. El tècnic sadurninenc admet que el partit de dissabte al Palau Blaugrana “serà difícil", però avisa que el seu equip entrarà a la pista "de manera desacomplexada, de cara a porteria i amb la confiança de saber que l’equip arriba en el millor moment de la temporada": "Fa setmanes que tenim un bon joc. Som ambiciosos, valents, atrevits i tenim molta il·lusió. De ben segur que farem un molt bon partit”, avançava. "Els reptes d’aquesta magnitud ens fan créixer com a equip”.

Els homes entrenats per Varias han arribat fins aquí per mèrits propis i veuen aquesta competició com la recompensa a un treball en el qual porten dedicant molt d’esforç: “Classificar-nos per la 'final four' ens permetria començar a recollir els fruits d’una de les millors temporades del Noia Freixenet en els últims anys”.

Monopoli portuguès

En els altres partits de tornada de quarts, els equips portuguesos ho tenen tot de cara per assegurar-se el bitllet per a la ronda final de la competició. El Benfica, que juga a casa, es va endur un 2-3 de la pista de l’Oliveirense, mentre que el Porto tindrà un partit de tràmit, també com a local, contra els italians del Forte dei Marmi, als quals va guanyar per 1-5 en el primer partit. Finalment, l'Sporting de Portugal intentarà aprofitar el 3-5 que va aconseguir a Itàlia per eliminar el Waker Thun.