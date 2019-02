El Telecable Gijón s'emporta la Copa de la Reina d'hoquei patins (3-7)

El Cerdanyola CH no ha pogut aconseguir la tercera proesa en quatre dies. Després de tombar dos gegants com el Manlleu i el Voltregà Stern Motor, les noies de Carles Marín han caigut per 3-7 contra el Telecable Gijón a la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les asturianes sumaven així el seu quart títol després de dues finals perdudes consecutives. El conjunt vallesà, a diferència dels anteriors partits, ha gaudit d'uns primers minuts amb avantatge, però aquest cop ha topat amb un mur asturià que ha guanyat tots els partits del torneig amb solvència i que ha tingut una Sara Roces inspiradíssima amb quatre gols.

La solvència personificada, però, recau en la figura de Marta Piquero. La final s'ha jugat al ritme que ha imprès la defensa asturiana, que a més s'ha encarregat d'obrir la llauna ben d'hora. Al minut dos, una centrada aparentment inofensiva se l'acabava introduint la portera cerdanyolenca Mariona Surós en pròpia porteria. Després d'uns primers cinc minuts en què el Cerdanyola acusava la inexperiència en finals com aquesta, les de Marín han reaccionat. Gemma Solé, que amb els seus eslàloms aconseguia trencar la forta pressió asturiana, s'inventava una cavalcada de pista a pista i engaltava un tret exterior que es colava pel pal esquerre després de fregar en Sara Lolo. Al Gijón se li han aparegut els fantasmes de l'any passat –el Vilanova li va capgirar el marcador– quan Noëlie Paredes anotava el 2-1 amb un xut llunyà que sorprenia la portera Elena Lolo.

Després d'un temps mort demanat pel tècnic Fernando Sierra, però, el Gijón ha tornat a comparèixer, i amb contundència. En tres minuts bojos María Sanjurjo, Marta Piquero i Sara Roces començaven a esmicolar les esperances cerdanyolenques fabricant tres gols de pitet. El 2-2 ha estat una diana de Sanjurjo que rematava tota sola una bona passada de Piquero; el 2-3, obra de Roces després que Solé rellisques a mitja pista i Sanjurjo robés la bola per deixar el gol en safata a la seva companya, mentre que en el 2-4 de nou el metrònom Piquero penjava una bola mil·limètrica perquè Roces tornés a veure porteria.

Piquero i Roces completen el seu recital

A la represa el Gijón ha sortit amb la intenció d'adormir el partit amb possessions llargues per evitar que el Cerdanyola protagonitzés una nova remuntada, amb una vaselina de Maca Ramos al travesser com a ocasió més destacada per intentar retallar distàncies. Surós, com en els anteriors partits, ha tingut feina per intentar contenir els atacs asturians i fins i tot aconseguia aturar un penal a Natasha Lee, després d'una gran acció personal de l'ex del Voltregà. Al minut 36 Surós tornava a protagonitzar una doble aturada espectacular, però la tercera és lo bona i Roces arribava al 'hat trick' en el refús.

El Cerdanyola ha tingut l'opció de donar emoció al tram final després d'una blava a Sanjurjo per travar Xicota, però Elena Lolo aturava la falta directa a Gemma Solé i les vallesanes no aprofitaven la superioritat numèrica. De fet, tot just recuperada la igualtat numèrica, Piquero deixava la final pràcticament vista per a sentència amb el 2-6, ja que malgrat que Júlia Canal aconseguia retallar distàncies per les cerdanyolenques, Roces aprofitava una bona centrada de Julieta Fernández per engaltar al vol el seu quart gol de la tarda. A continuació es tancaran quatre dies de competició al Pavelló Olímpic de Reus amb la final de la Copa del Rei entre el Deportivo Liceo i el Barça Lassa (17 h, Esport 3 i Teledeporte).