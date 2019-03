El Voltregà es converteix en el dominador absolut de l’hoquei patins europeu

Voltregà i Palau han regalat un gran partit d’hoquei patins a la final de la Copa d’Europa femenina. Les de Palau-Solità i Plegamans han compensat el gran esforç que van realitzar a la semifinal que les va enfrontar al Manlleu amb la il·lusió de jugar la seva primera final europea. Però no ha sigut suficient per derrotar al Voltregà, que amb menys càrrega de minuts, ha tirat d’experiència per endur-se el partit per 2 a 1 i aconseguir la sisena Copa d’Europa de la seva història, fita que no havia aconseguit mai abans cap altre equip d’hoquei patins femení.

El Pavelló Municipal d’Esports de Manlleu, seu d’aquesta Final Four, s’ha omplert de gom a gom amb la intenció de gaudir d’un gran espectacle. L’afició ha tenyit la graderia amb els colors dels seus equips, que es plantaven a la final amb contextos molt diferents. Mentre que les de Sant Hipòlit van poder regular molt els seus esforços a la semifinal, on van derrotar còmodament a l’Iserlohn alemany (1-9), les de Palau-Solità i Plegamans van necessitar arribar als penals (1-2) per fer fora les amfitriones, el Manlleu.

El desgast físic que va suposar aquest esforç extra de les vallesanes els ha passat factura a la final, en què el Voltregà s’ha avançat als 3 minuts de joc amb un gol de Cristina Barceló. L’intercanvi de cops ha estat constant, però el marcador no s’ha mogut més en tot el primer període, en part gràcies a les bones intervencions de les porteres dels dos equips, especialment de la del Palau, Laura Vicente, que ha aturat tres faltes directes que també han suposat tres inferioritats per l’equip vallesà.

Al segon temps, les vallesanes han fet circular la pilota amb més claredat i a 6 minuts pel final han vist recompensat el seu esforç amb un gol d’Aina Florenza, bigolejadora a la semifinal, que els ha permès empatar el matx i enviar-lo a la pròrroga.

El gol ha donat ales a les vallesanes i de l’estic de Florenza ha sortit l’ocasió més clara de la primera part del temps extra. Volien aquest primer títol fos com fos i han fet recular al Voltregà que ha aprofitat un contraatac per batre per segon cop el mur que havia construït Vicente davant de la porteria. Un gol que ha decidit una final (2-1).

Sisè títol continental per la osonenques, que es converteixen en el club d’hoquei patins femení amb més Copes d’Europa de la història, superant al Gijón, que es queda amb cinc. Les vallesanes, un equip molt jove que encara té molt camí per recórrer i que ja pensa en el pròxim repte, seguir trepitjant amb pas ferm en una Hoquei Lliga que encapçalen.