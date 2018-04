El Barça Lassa, a la 'final four' de la Lliga Europea d'hoquei patins

El Barça Lassa s'ha desfet el Follonica italià (5-1) i s'ha classificat per disputar la 'final four' de la Lliga Europea d'hoquei patins per setè any consecutiu. Després d'empatar en el partit d'anada (3-3), l'equip blaugrana ha assegurat un triomf definitiu al Palau. Matías Pascual, Ignacio Alabart, Pau Bargalló, Lucas Ordoñez i Xavi Barroso han estat els autors dels gols locals. Banini ha anotat el gol visitant. 1.851 espectadors han presenciat l'enfrontament en directe.

Molt més complicat ho tindrà el Reus Deportiu, que rep aquest dissabte (20.45 h, Esport 3) el Liceo de la Corunya, després d'haver encaixat un 4-1 en el partit d'anada. Tot i això, els del Baix Camp són els actuals campions de la competició i s'han conjurat per aconseguir una remuntada que seria històrica.

El quadre de la 'final four' el completen dos equips portuguesos; el Porto, que ha golejat el Benfica (9-2), i l'Sporting, que s'ha desfet de l'Oliveirense (3-2).