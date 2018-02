El Liceo elimina sense contemplacions l'amfitrió (3-0)

La reedició de la final del 2004 ja està servida. Aixó sí, a semifinals. Després que l'Igualada Rigat eliminés el Noia Freixenet en el partit inaugural de la Copa del Rei de Lloret d'hoquei patins, el Liceo ha fet valer ara sí la seva condició de favorit i ha golejat per 3-0 el conjunt amfitrió, el Lloret Vila Esportiva. Les coses s'han torçat de seguida per als de Manolo Barceló, que veien com encaixaven el primer gol als dos minuts de la mateixa manera com havia arribat la diana inicial de l'anterior partit: amb un xut potent des de la distància, en aquesta ocasió d'Edu Lamas. Poc després Marc Grau i Dava Torres veien una blava cadascun per una picabaralla, però la rotació llarga del Liceo fa que no trobi a faltar cap jugador en les diferents fases del matx. Al minut tretze Sergi Miras transformava un penal provocat per ell mateix enganyant per la dreta Ferran Serra, que s'havia estirat de forma estèril a l'esquerra, i abans del descans Josep Lamas encarrilava la victòria gallega anotant el 3-0 a passada de Torres.

Segona part sense gols

A la represa el gran protagonisme ha recaigut en la pilota aturada, ja que el Lloret ha decidit combinar la defensa individual amb la defensa en rombe i fins i tot una mixta amb marcatge a Marc Coy que ha ofegat en bona part l'atac del Liceo. Primer era Josep Lamas qui topava amb el pal en la falta directa corresponent a la desena falta local i a continuació Xavi Malián, molt segur sota pals durant tot el partit, ha aturat la directa a Marc Grau. El Lloret ha buscat fins al final un gol que donés una mica d'emoció, però no han trobat la manera de perforar la porteria de Malián i el Liceo, amb el partit al seu favor, ha anat allargant les possessions. Ja a les acaballes, el Lloret ha comès la quinzena falta però Edu Lamas ha enviat la falta directa a fora. Ara, el Liceo descansarà divendres i es veurà les cares a semifinals amb l'Igualada dissabte. Aquest divendres serà el torn dels dos plats forts dels quarts de final, amb el Barça Lassa-Citylift Girona a les 18.45 hores (en directe per Esport 3) i el Reus Deportiu-ICG Software Lleida a les 21.00 hores.