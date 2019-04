Una nova OK Lliga a l’abast del Barça

El Barça Lassa d’hoquei patins té a tocar un nou títol de Lliga. Si aquest dissabte (20.45 h, Esport3 / Barça TV) supera el PAS Alcoi al Palau Blaugrana i l’Igualada Rigat puntua a Riazor contra el Deportivo Liceo (18 h), la secció blaugrana s’asseguraria matemàticament una nova corona de la competició domèstica.

El conjunt entrenat per Edu Castro, doncs, no depèn d’ell mateix per aixecar, aquest cap de setmana, un trofeu que guanya consecutivament des de la temporada 2013/2014 i que suposaria la 30a de la secció. L'avantatge que tenen respecte al Deportivo Liceo és de 13 punts i tenen el 'goal average' a favor; per tant, si els gallecs no aconsegueixen els tres punts contra l’Igualada i el Barça guanya, aconseguiria proclamar-se campió a falta de sis jornades, ja que els blaugranes se situarien a 16 punts d’avantatge quan només en faltarien 15 per jugar.

En cas que la carambola no sigui possible, el Barça tindrà una segona oportunitat el dissabte 27 d’abril (21 h), just després de Setmana Santa. Si el conjunt blaugrana fa els deures aquest dissabte dependria, llavors sí, d’ell mateix. El duel en qüestió seria, precisament, a la pista de l’Igualada Rigat la jornada següent (26), en què tres punts els donarien el títol.

Pel que fa al partit d’aquest dissabte, el Barça es presenta com a clar favorit a la victòria. Els blaugranes, líders destacats amb 66 punts, s’enfronten als cuers de la categoria, que només en sumen 12 i, virtualment, ja estan sentenciats al descens. La salvació els queda a 12 punts, venen de quatre derrotes seguides i només han aconseguit endur-se tres victòries en tot el curs. Al partit d’anada, a Alcoi, el Barça ja els va superar per un contundent 1-6.