Jessed Hernández guanya la Ultra Pirineu

Jessed Hernández s'ha proclamat vencedor de la Salomon Ultra Pirineu 2018, amb un crono de 12:35:36. Després d'una lluita trepidant amb el marroquí Zaid Ait Malek, el corredor català ha sigut el més ràpid en arribar a la línia de meta a Bagà. Ha acabat amb cinc minuts de marge. El tercer que completarà el podi ha sigut el també català Jordi Gamito, que ha entrat més despenjat.

Aquest ha sigut el moment màgic de la seva entrada a meta a Bagà.

#SUP18: @HernandezJessed es proclama campió de la #UP10A! ¡Jessed Hernández se proclama ganador de la SALOMON ULTRA PIRINEU 2018! The winner of this Ultra Pirineu edition is Jessed Hernández! Enhorabona Jessed! 🎉👏 #ULTRAPIRINEU pic.twitter.com/mgvzGXKsRX