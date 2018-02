Un medallista rus de cúrling, investigat per presumpte dopatge

El medallista rus de cúrling Alexander Krushelnitsky, que competia sota la bandera olímpica als Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang, està sent investigat després d'haver donat positiu en una prova antidopatge. En cas que doni positiu, seria un altre cop fort als esforços de Rússia per tornar a l'elit després de l'escàndol per un suposat programa estatal de dopatge durant els Jocs de Sotxi.

Krushelnitsky, medallista de bronze juntament amb la seva esposa, Anastasia Bryzgalov, als dobles mixtos de cúrling, va utilitzar, presumptament, meldoni, segons ha afirmat una font de la investigació que hi ha en curs cap a l'esportista, que fins ara no ha volgut fer comentaris, un fet que ha corroborat l'expedició russa. El meldoni, inclòs a la llista de substàncies dopants el 2016, augmenta el flux sanguini i, d'aquesta manera, incrementa les capacitats atlètiques dels esportistes.