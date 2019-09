L'AstralPool CN Sabadell, a la final de la Supercopa femenina de waterpolo

L'AstralPool CN Sabadell s'ha classificat per a la final de la Supercopa d’Espanya femenina de waterpolo –competició que ha guanyat en les seves deu edicions– en derrotar (14-9) el CE Mediterrani a la piscina sabadellenca de Can Llong. L'altra plaça de la final de dissabte sortirà del partit que jugaran (20.45 hores) La Sirena Mataró i el Sant Andreu.

El Club Natació Terrassa, per la seva banda, ha superat el Digi Oradea romanès (5-6) i s'ha classificat per primera vegada en la seva història per a la fase de grups de la Lliga de Campions masculina.