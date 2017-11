Belmonte decideix reservar-se per diumenge

La badalonina Mireia Belmonte, que va guanyar els 400 lliures a la primera jornada del Campionat d'Espanya de piscina curta que es disputa al CN Barcelona, no tornarà a competir fins diumenge, segons ha anunciat l'organització.

L'absència de Belmonte no es deu a cap mena de problema físic: la nedadora vol continuar amb el seu pla d'entrenaments, que dirigeix el tècnic Fred Vergnoux. Així, la badalonina no nedarà els 400 estils, previstos per a aquest divendres, ni els 200 estils de dissabte.

En aquesta planificació s'inclou que la campiona olímpica i mundial participi en l'última jornada del campionat espanyol, la de diumenge, en què en principi competirà en els 800 lliures i els 200 papallona.