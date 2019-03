El CN Sabadell acollirà la 'final four' de la Champions femenina de waterpolo

El Club Natació Sabadell acollirà la 'final four' de la Champions femenina de waterpolo, que tindrà lloc el 19 i el 20 d'abril.

A la piscina de Can Llong, les vallesanes, que sumen quatre copes d'Eurolliga al seu palmarès, s'enfrontaran a les semifinals amb el Plebiscito Padova italià.

OFICIAL| El Club organitzarà la Final Four de la #LENEuroLeague 2019 els 19 i 20 d’abril a la piscina de Can Llong. A les semifinals s’enfrontarà al Plebiscito Padova Itàlia. #somCNsabadell pic.twitter.com/X807TPEJXq — CN Sabadell (@CN_Sabadell) 13 de març de 2019

El CN Sabadell es va classificar per a la 'final four' d'aquesta competició aquest dimarts a la nit després d' empatar contra l'Orizzonte italià. És el setè cop consecutiu que accedeixen a la 'final four' de l'Eurolliga femenina, la vuitena en tota la història del club.